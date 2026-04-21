Fantomatique contre l’OL, il va être vendu par le PSG

L'un des chouchous du Parc des Princes est sur le départ. Gonçalo Ramos, joker de luxe du PSG, ne parvient pas à passer un cap et son départ est devenu inévitable pour cet été.

Luis Enrique l’a déjà fait savoir, il s’estime très injuste avec Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est en effet un joker hors-pair, mais il semble dévoué au rôle d’éternel remplaçant. Il faut dire que, quand l’adversaire est moins prestigieux et qu’il récupère du temps de jeu, l’avant-centre portugais ne fait pas toujours le travail. Contre l’OL ce dimanche, l’ancien du Benfica Lisbonne a eu l’occasion de se mettre en avant. Mais dans le jeu, il a été transparent, et il a même manqué un pénalty qui aurait pu relancer le PSG dans le coeur du match.

Tout le monde est d'accord pour un transfert ?

Une performance décevante qui a drôlement fait baisser sa cote au sein des suiveurs du club parisien. Si avec un but toutes les 121 minutes cette saison, il sait rentabiliser ses entrées en jeu pour peser sur les fins de match, Gonçalo Ramos semble incapable de faire évoluer ce statut. Résultat, TMW l’affirme, ce genre de performance empêche totalement le PSG de bouleverser sa hiérarchie en attaque, et confirme surtout que le club de la capitale va se chercher un vrai avant-centre cet été pour peser sur les défenses et être capable d’être titulaire dans les grands matchs.

L’avenir de Gonçalo Ramos au PSG est donc pour la première fois sérieusement remis en cause. Arrivé pour 65 millions d’euros du Benfica en 2023, il possède un contrat longue durée valable jusqu’en 2028. Mais en raison de son faible temps de jeu, sa valeur a clairement baissé, et elle se situe désormais autour de 40 millions d’euros. Néanmoins, son expérience au plus haut niveau et sa capacité à se montrer efficace risquent d’attirer beaucoup de monde cet été. Et le Portugais, qui ne voulait pas changer d’air l’été dernier dans une année de Coupe du monde, va aussi regarder ce qu’on lui propose ailleurs pour jouer un peu plus régulièrement à 25 ans. Notamment dans un club de niveau Ligue des Champions, une compétition où il n’a pas été titulaire une seule fois en 14 matchs cette saison, restant sur le banc sur trois des quatre derniers matchs face à Chelsea et Liverpool.