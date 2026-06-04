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La France punie par la Côte d'Ivoire, la préparation commence mal

Equipe de France04 juin , 23:09
parAlexis Rose
17
Match amical de préparation pour la Coupe du Monde 2026 :
Stade de La Beaujoire, Nantes.
France - Côte d’Ivoire : 1-2.
Buts : Cherki (45e) pour la France ; Guéla Doué (53e), Amad Diallo (84e).
Malgré un joli but de Rayan Cherki en première période, l’équipe de France s'est faite renverser par la Côte d’Ivoire (1-2). Les Bleus ne lancent donc pas de manière idéale leur préparation pour la Coupe du Monde 2026.
Dans un Stade de La Beaujoire festif, les Bleus avaient à coeur de faire un beau match pour se rassurer avant de partir aux USA. D’entrée plus entreprenante que la Côte d’Ivoire, la France se procurait de belles occasions avec Mbappé (6e), Olise (21e), Cherki (31e), mais Yahia Fofana se montrait impassable. En fin de première période, la France se faisait peur à cause d’une perte de balle dans l’axe de Tchouameni, que Maignan rattrapait d’un arrêt de grande classe à bout portant devant Adingra (42e). Dans la foulée et juste avant la mi-temps, les Bleus trouvaient la faille. À la réception d’un ballon sur le côté droit de la surface, Cherki dribblait la défense ivoirienne d’un crochet dévastateur avant de trouver le chemin des filets d’un tir croisé du droit (1-0 à la 45e). Un but qui permettait à la France de basculer devant à la pause.

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Au retour des vestiaires, la France perdait vite son avantage. Puisque sur une passe en profondeur de Pépé, Konaté se trouait dans l’axe et laissait filer Guéla Doué, qui fixait puis croisait sa frappe pour tromper Maignan (1-1 à la 53e). Suite à cette égalisation, la France peinait à refaire la différence. Et en fin de match, c'est même la Côte d'Ivoire qui passait devant ! À la conclusion d'une magnifique action collective et d'un centre du frère de Désiré Doué, Amad Diallo trompait Maignan d'une belle reprise du droit au point de penalty (1-2 à la 84e). Un vrai coup de froid sur Nantes qui avait raison des Bleus, vu que la France n’arrivait pas à égaliser avant le coup de sifflet final (1-2).
À cause de cette défaite, l'équipe de France commence plutôt mal sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, au contraire de la Côte d'Ivoire du Nantais Emerse Faé, qui bat la France pour la première fois de son histoire. Avant de s'envoler aux USA, la formation de Didier Deschamps jouera l'Irlande du Nord lundi en match amical à Lille pour tenter de se rassurer avant de débuter le Mondial le 16 juin prochain face au Sénégal.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

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on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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12
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14
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17
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