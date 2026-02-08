Feu d’artifice et sifflets, PSG-OM est lancé (vidéo)

20M est une belle offre ? 60M EST UNE BELLE OFFRE !
Allez, j'ose ... Bye Bye Baye Houps je sors
Du vent 🌬
Cherki , textor nous avait obligé de le brader
Evident
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🚎 L’arrivée du bus des Marseillais au Parc des Princes sous les sifflets des supporters parisiens #PSGOM #TeamOM
H-2, l’heure approche, la température monte au Parc des Princes #PSGOM