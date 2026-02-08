ICONSPORT_312883_0004

Feu d’artifice et sifflets, PSG-OM est lancé (vidéo)

Ligue 108 févr. , 19:20
parGuillaume Conte
0
L'ambiance monte autour du Parc des Princes avant le match entre le PSG et l'OM.
Le choc de ce dimanche sera le grand Classique du football français entre le PSG et l’OM. Un match à gros enjeu pour les deux formations de Ligue 1. Les supporters sont en tout cas gonflés à bloc avec des messages de la part des Parisiens demandant à leurs joueurs aucune pitié envers les Marseillais. Des feux d’artifice ont été tirés et le car des joueurs de l’OM a été accueilli par une bonne vieille bordée de sifflets. Un match qui ne devrait au moins pas être marqué par des incidents, les supporters du club provençal n’ayant pas été autorisés à monter dans la capitale.
ICONSPORT_312883_0007
Pour faire encore plus monter l’ambiance, il y aura le mini-concert de Booba avant le début de la rencontre, histoire de prouver que ce PSG-OM reste quand même exceptionnel pour le football français.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_311157_0056
ASSE

ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois

ICONSPORT_271689_0003
PSG

PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc

ICONSPORT_312883_0011
Ligue 1

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_312820_0018
Serie A

Serie A : L'Inter atomise Sassuolo et prend ses aises en tête

Fil Info

08 févr. , 20:20
ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois
08 févr. , 20:00
PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc
08 févr. , 19:55
PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)
08 févr. , 19:52
Serie A : L'Inter atomise Sassuolo et prend ses aises en tête
08 févr. , 19:40
OL : Le prix de vente de Morton dévoilé
08 févr. , 19:33
PL : Man City s'offre Liverpool à Anfield
08 févr. , 19:28
Le but de malade qui donne la victoire à Angers
08 févr. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Derniers commentaires

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

20M est une belle offre ? 60M EST UNE BELLE OFFRE !

Rennes : Habib Beye viré, annonce imminente

Allez, j'ose ... Bye Bye Baye Houps je sors

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Du vent 🌬

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Cherki , textor nous avait obligé de le brader

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Evident

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading