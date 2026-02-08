ICONSPORT_256324_0034

PSG : Le FC Barcelone prépare une terrible vengeance

parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain l’a joué plutôt tranquille lors du mercato hivernal cette année. Le club de la capitale peut cependant se targuer du recrutement du jeune Dro Fernandez (19 ans) pour huit millions d’euros. Après avoir perdu l’un de ses joyaux, le FC Barcelone tente de faire le même coup au club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain a animé le mercato hivernal autour d’un dossier lors du mois de janvier. Le recrutement de Dro Fernandez pour huit millions d’euros en provenance du FC Barcelone suscite de l’engouement au sein du club de la capitale. Le départ du jeune espagnol de 19 ans n’est pas bien vu au sein du club catalan. Le champion d’Espagne n’en veut pas au PSG mais à l’entourage du joueur. « Si Dro continue avec cette précipitation, cela sera très préjudiciable pour sa carrière à l’avenir. Parfois, le comportement de son entourage n’est pas bon, » a déclaré le directeur sportif Déco au média TNT Sports.

Le FC Barcelone entre dans la danse

Pour répondre au club parisien, le FC Barcelone compte entrer dans la danse concernant le dossier Emmanuel Mbemba. Le jeune défenseur de 17 ans ne souhaite pas prolonger au sein du Paris Saint-Germain. Son contrat se termine cet été et plusieurs clubs scrutent son profil, notamment en Allemagne. Le journal l’Équipe a confirmé que le Bayern Munich a désormais l’avantage dans ce dossier. « Plusieurs sources indiquaient même, ces dernières heures, un rapprochement avec le Bayern, désormais favori pour accueillir le Français de 17 ans, » a dévoilé le quotidien français.
Néanmoins, Fichajes assure que le FC Barcelone veut attirer le latéral gauche qui ne compte aucune apparition avec la formation de Luis Enrique cette saison. L’international français U17 (13 sélections) peut également évoluer en tant que défenseur central. Dorénavant, le jeune Emmanuel Mbemba a les cartes en mains.

