ICONSPORT_311320_0054

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

OL08 févr. , 19:40
parGuillaume Conte
27
L'OL sait très bien qu'il va se faire attaquer pour Tyler Morton. Les clubs anglais sont certains de pouvoir le faire signer l'été prochain, à condition d'y mettre le bon prix.
Grosse bonne pioche de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Tyler Morton est un joueur très précieux dans le dispositif de Paulo Fonseca. Capable d’être à la première relance ou à l’avant-dernière passe, il brille par la qualité de son jeu long également. Accrocheur et batailleur, l’Anglais montre l’exemple avec sa combativité de tous les instants. L’ancien de Liverpool adore sa vie à Lyon, et ne se prive jamais de faire savoir qu’il a pris une décision aussi surprenante que convaincante de tout plaquer au Royaume-Uni pour signer à l’OL.

Morton rêve de la PL, mais aussi de la Ligue des Champions

Toutefois, le milieu de terrain n’a jamais caché que son rêve était de s’imposer en Premier League. Et à l’image de joueurs comme Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes ou Lucas Perri, Morton pourrait bien rester un minimum de temps dans le Rhône avant de traverser la Manche.
Team Talk affirme que Newcastle en a fait sa priorité pour la saison prochaine, et que la destination intéresse Morton, même si les Magpies vont avoir du mal à retrouver l’Europe la saison prochaine. Du côté du Nord de l’Angleterre, on connait en tout cas déjà le prix du joueur lyonnais. On estime en effet qu’en cas d’offre à 20 ME, l’OL cédera son joueur et étant bien content d’avoir quasiment doublé sa valeur.
La saison est encore longue, et beaucoup de choses peuvent se passer mais l’OL sait qu’il sera difficile de retenir son Anglais en cas de belle offre. Les dirigeants lyonnais peuvent toutefois espérer une belle surenchère, car d’autres clubs de Premier League sont sur les rangs de Tyler Morton. Crystal Palace et Nottingham Forest sont cités aussi dans la presse anglaise.
Element à prendre en compte, le fait qu’une qualification en Ligue des Champions pourrait faire hésiter l’ancien de Liverpool. Ce dernier rêve aussi de disputer cette compétition, et vu son niveau actuel, il aurait de grandes chances de la disputer en tant que titulaire la saison prochaine si l’OL se qualifie bien évidemment.
27
Articles Recommandés
ICONSPORT_311157_0056
ASSE

ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois

ICONSPORT_271689_0003
PSG

PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc

ICONSPORT_312883_0011
Ligue 1

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_312820_0018
Serie A

Serie A : L'Inter atomise Sassuolo et prend ses aises en tête

Fil Info

08 févr. , 20:20
ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois
08 févr. , 20:00
PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc
08 févr. , 19:55
PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)
08 févr. , 19:52
Serie A : L'Inter atomise Sassuolo et prend ses aises en tête
08 févr. , 19:33
PL : Man City s'offre Liverpool à Anfield
08 févr. , 19:28
Le but de malade qui donne la victoire à Angers
08 févr. , 19:20
Feu d’artifice et sifflets, PSG-OM est lancé (vidéo)
08 févr. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Derniers commentaires

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

20M est une belle offre ? 60M EST UNE BELLE OFFRE !

Rennes : Habib Beye viré, annonce imminente

Allez, j'ose ... Bye Bye Baye Houps je sors

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Du vent 🌬

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Cherki , textor nous avait obligé de le brader

OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

Evident

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading