OL : Le prix de vente de Morton dévoilé

L'OL sait très bien qu'il va se faire attaquer pour Tyler Morton. Les clubs anglais sont certains de pouvoir le faire signer l'été prochain, à condition d'y mettre le bon prix.

Grosse bonne pioche de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Tyler Morton est un joueur très précieux dans le dispositif de Paulo Fonseca. Capable d’être à la première relance ou à l’avant-dernière passe, il brille par la qualité de son jeu long également. Accrocheur et batailleur, l’Anglais montre l’exemple avec sa combativité de tous les instants. L’ancien de Liverpool adore sa vie à Lyon, et ne se prive jamais de faire savoir qu’il a pris une décision aussi surprenante que convaincante de tout plaquer au Royaume-Uni pour signer à l’OL.

Morton rêve de la PL, mais aussi de la Ligue des Champions

Toutefois, le milieu de terrain n’a jamais caché que son rêve était de s’imposer en Premier League . Et à l’image de joueurs comme Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes ou Lucas Perri, Morton pourrait bien rester un minimum de temps dans le Rhône avant de traverser la Manche.

Team Talk affirme que Newcastle en a fait sa priorité pour la saison prochaine, et que la destination intéresse Morton, même si les Magpies vont avoir du mal à retrouver l’Europe la saison prochaine. Du côté du Nord de l’Angleterre, on connait en tout cas déjà le prix du joueur lyonnais. On estime en effet qu’en cas d’offre à 20 ME, l’OL cédera son joueur et étant bien content d’avoir quasiment doublé sa valeur.

La saison est encore longue, et beaucoup de choses peuvent se passer mais l’OL sait qu’il sera difficile de retenir son Anglais en cas de belle offre. Les dirigeants lyonnais peuvent toutefois espérer une belle surenchère, car d’autres clubs de Premier League sont sur les rangs de Tyler Morton. Crystal Palace et Nottingham Forest sont cités aussi dans la presse anglaise.

Element à prendre en compte, le fait qu’une qualification en Ligue des Champions pourrait faire hésiter l’ancien de Liverpool. Ce dernier rêve aussi de disputer cette compétition, et vu son niveau actuel, il aurait de grandes chances de la disputer en tant que titulaire la saison prochaine si l’OL se qualifie bien évidemment.