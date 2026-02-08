ICONSPORT_312738_0135

Le but de malade qui donne la victoire à Angers

SCO08 févr. , 19:28
parGuillaume Conte
Dans un match fermé à double tour, le SCO d’Angers a eu besoin d’un but de génie dans les derniers instants du match pour remporter une précieuse victoire 1-0 face à Toulouse. Une réalisation tout en finesse de Lilian Raolisoa après une passe de l’ancien toulousain Branco Van den Boomen.
