Abdelli refuse une montagne d'or pour signer à l'OM

Cherki , textor nous avait obligé de le brader
Evident
Il y a deux écoles pour les poteaux, et je ne fais pas allusion à Sainté (sic) , dans un 1er cas , cest une "chance" pour l'équipe (OL) , ou une maladresse dans la précision des tirs (Nantes) ??? That is the question ❓️ ❓️ ❓️
Conte , il s'appelle la mouche du coche un petit provocateur/tout petit manipulateur Si il part pour moins de 35 millions nous sommes les rois des c
Il valait 2 fois plus , pourtant le patron de Lyon il a bien dit il faudra encore vendre Car Lyon a besoin d argent
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #OMPSG Voici les 2️⃣3️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au PSG ⚔️