Abdelli refuse une montagne d'or pour signer à l'OM

OM08 févr. , 18:30
parNathan Hanini
1
Pour la première fois de sa carrière, Himad Abdelli va disputer un Classique. Convoqué dans le groupe de Roberto de Zerbi, l’international algérien vit son rêve. Celui de porter le maillot olympien, qui a eu sa priorité par rapport à une offre bien supérieure.
Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour le Classique du football français. L’enjeu est important pour les deux équipes. Le PSG doit reprendre son fauteuil de leader au RC Lens. De son côté, l’OM veut récupérer sa place sur le podium occupée depuis samedi soir par l’OL. Dans ses rangs, le club de la cité phocéenne compte sur l’une de ses recrues, Himad Abdelli. Dans le groupe pour la première fois en Ligue 1 avec Marseille, l’ancien joueur du SCO d’Angers vit un rêve éveillé. Fan de l’OM, son père étant même l'un des mentors de Mamadou Niang, le milieu de 26 ans a l’occasion de disputer son premier Classique.

Abdelli veut vivre son rêve

Recruté pendant le mercato hivernal, l’international algérien a refusé par ailleurs des offres financièrement plus avantageuses pour signer du côté du sud de la France. Le journal l’Equipe explique ce dimanche qu’outre l’Olympique Lyonnais, un club qatari s’est positionné pour recruter le natif de Montivilliers. Si l'OM a surpassé l'offre de l'OL, au niveau du salaire, le Qatar était bien au-dessus. Pas de quoi faire changer d'avis le Fennec.
Abdelli n’a jamais caché son amour pour Marseille. Dans une interview réalisée avec le média Capté au début de l’exercice 2023/2024, l’ancien angevin confie : « Mon père et ma mère aiment Marseille, j'ai grandi avec ça et j'aime Marseille aussi. Ils ne regardaient pas tous les matches, mais moi oui, à un moment donné, je les regardais tous. C'est un stade qui me fait rêver. J'y ai été au moins une dizaine de fois. » Une passion qui passe au-dessus des propositions salariales. Ce dimanche soir, le néo-marseillais a l’occasion de disputer ses premières minutes pour le club de son rêve dans l’une des affiches les plus prestigieuses du championnat de France.

1
