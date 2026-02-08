ICONSPORT_312649_0066

PL : Man City s'offre Liverpool à Anfield

Premier League08 févr. , 19:33
parHadrien Rivayrand
1
25e journée de Premier League
Anfield Road
Manchester City bat Liverpool : 2 buts à 1
But pour Liverpool : Szoboszlai (74e)
Buts pour Manchester City : Bernardo Silva (84e) et Erling Haaland (90e+3 sp)
Ce dimanche en Premier League, Liverpool a été battu par Manchester City à Anfield. Les Reds pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Dominik Szoboszlai, sur coup franc, à un quart d’heure de la fin du match. Mais Bernardo Silva a égalisé quelques minutes plus tard, bien servi par Erling Haaland. Ce même Haaland a ensuite offert la victoire à City en transformant un penalty dans le temps additionnel.
Classement Premier League :
1er - Arsenal (56 points)
2e - Manchester City (50 points)
6e - Liverpool (39 points)
1
Loading