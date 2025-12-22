ICONSPORT_277045_0027
Le PSG perd neuf points au classement et crie au scandale

Coupable d'avoir commis une erreur administrative avec la licence de Florianne Jourde, le PSG perd neuf points au classement de Première Ligue.
Cette première moitié de saison est un vrai cauchemar pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Dernier au classement de la Ligue des champions, et déjà à sept points de Lyon en Première Ligue, le club de la capitale a appris ce lundi qu'il allait perdre trois matchs sur tapis vert. En effet, lors de la signature de Florianne Jourde, le PSG a omis de faire figurer un certificat international de transfert dans sa demande de licence. Résultat, même si cela a été corrigé depuis, le club de Fleury a fait appel, et a obtenu gain de cause. En plus, la  commission fédérale des règlements et contentieux a décidé d'ajouter les deux matchs joués par Florianne Jourde avant que le dossier soit réglé. 

Le PSG fait appel de cette sanction

Avec neuf points en moins, le PSG pointe désormais à la cinquième place du classement de Première Ligue et va devoir se battre pour accrocher un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Le club de la capitale a cependant déjà annoncé qu'il fait appel de cette lourde sanction.
« Le club a pris connaissance de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football contre son équipe féminine pour une simple absence de demande d'un certificat international de transfert (CIT) dans le cadre de la procédure d'obtention de licence pour Florianne Jourde. Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction. L'équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d'une injustice manifeste. Le club a toujours agi en toute bonne foi et toute transparence, sur la base des informations dont il disposait. Il n'a résulté de cette situation aucun bénéfice indu pour le Club. Aucun préjudice n'a été causé à quiconque. La FFF vient sanctionner une situation administrative qu'elle avait pourtant elle-même validée en délivrant à Florianne Jourde une licence en bonne et due forme. La joueuse était dûment qualifiée et détentrice d'une licence lors des 3 matches qu'elle a joués », précise le PSG.
