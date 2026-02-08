ICONSPORT_312728_0064

L1 : Strasbourg chute au Havre, Angers se paye Toulouse

Ligue 108 févr. , 19:14
parHadrien Rivayrand
0
21e journée de Ligue 1
Angers - Toulouse : 1-0
Auxerre - Paris FC : 0-0
Le Havre - Strasbourg : 2-1
Ce dimanche en Ligue 1, Strasbourg a laissé passer une belle occasion de se hisser dans le top 5 en s’inclinant au Havre. Les Alsaciens ont vécu un petit cauchemar en Normandie.
Le RC Strasbourg compte des joueurs de grand talent mais peine encore à faire preuve de régularité. Ce dimanche, les Alsaciens avaient l’occasion d’intégrer le top 5. Cependant, les hommes de Gary O’Neil n’ont pas été à la hauteur des attentes.
En première période, Le Havre a rapidement mis la pression sur Strasbourg et a logiquement ouvert le score par Stephan Zagadou à la 26e minute. Pour compliquer les choses, Ismaël Doukouré a été expulsé trois minutes plus tard. Alors que l’on pensait Strasbourg à terre, Martial Godo a égalisé à la 39e minute.
En infériorité numérique, Strasbourg a beaucoup souffert en seconde période. Le Havre a de nouveau trouvé la faille grâce à Issa Soumaré à la 54e minute. Le score n’évoluera plus jusqu’à la fin de la rencontre même si le RCSA a poussé pour égaliser.
Cette victoire permet aux joueurs de Didier Digard de prendre trois points précieux dans la course au maintien. Le Havre occupe désormais la 13e place avec 23 points, tandis que Strasbourg est 7e avec 30 points.
Dans les autres rencontres du jour, Angers (9e, 29 points) a pris le meilleur sur Toulouse (8e, 30 points) en toute fin de match grâce à Lilian Raolisoa. Enfin, triste match nul et vierge entre Auxerre (16e, 14 points) et le Paris FC (15e, 22 points)…
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

