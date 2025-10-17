Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg

Le PSG a prospecté mais n’a pas trouvé le joueur idéal pour doubler le poste d’Achraf Hakimi l’été dernier. Il n’y avait pourtant pas à chercher loin puisque le profil de Guéla Doué (Strasbourg) colle avec les besoins de Luis Enrique.

Très satisfait de son effectif, qui a réalisé une saison incroyable en remportant la Ligue 1 mais aussi la Ligue des Champions, Luis Enrique s’est montré favorable à un mercato très conservateur l’été dernier. Le coach espagnol s’est contenté du défenseur central Illya Zabarnyi et du gardien Lucas Chevalier. Un mercato un peu trop calme au goût des observateurs et des supporters parisiens, qui auraient notamment apprécié de voir arriver de véritables doublures à Nuno Mendes et surtout à Achraf Hakimi. Car si à gauche, Lucas Hernandez peut encore compenser une éventuelle absence du Portugais, les solutions sont peu nombreuses à droite.

Un joueur évoluant en Ligue 1 avait pourtant le profil idéal pour renforcer le couloir droit de la défense du PSG et offrir une doublure de luxe à Achraf Hakimi. Le site Top Mercato soumet l’idée Guéla Doué pour les dirigeants parisiens à l’avenir, une piste crédible et idéale pour le club de la capitale. « L'AC Milan pourrait revenir à la charge avec une nouvelle offre, plus conséquente. D'autres clubs risquent de se manifester durant les prochains mois. Ça pourrait notamment être le cas du PSG, puisque le club de la capitale a besoin d'une doublure pour Achraf Hakimi. L'occasion rêvée pour les deux frères d'évoluer une seconde fois au sein de la même équipe » détaille le média au sujet du frère de Désiré Doué.

Un point pourrait toutefois être bloquant pour finaliser un tel deal, la volonté du joueur, qui aura bien du mal à se contenter d’un rôle de remplaçant au vu de ses performances à Strasbourg ces derniers mois. C’est d’ailleurs le problème majeur rencontré par le PSG pour doubler le poste d’Achraf Hakimi puisque les latéraux ciblés par le club parisien savent qu’ils n’ont quasiment aucune chance d’envoyer le Marocain sur le banc, et que leur temps de jeu sera pas conséquent très maigre. Aux dirigeants parisiens de tenter le coup et de voir s’il est possible, malgré cela, de convaincre Guéla Doué d’accepter un tel challenge chez le champion d’Europe en titre.