Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg

PSG17 oct. , 16:30
parCorentin Facy
2
Le PSG a prospecté mais n’a pas trouvé le joueur idéal pour doubler le poste d’Achraf Hakimi l’été dernier. Il n’y avait pourtant pas à chercher loin puisque le profil de Guéla Doué (Strasbourg) colle avec les besoins de Luis Enrique.
Très satisfait de son effectif, qui a réalisé une saison incroyable en remportant la Ligue 1 mais aussi la Ligue des Champions, Luis Enrique s’est montré favorable à un mercato très conservateur l’été dernier. Le coach espagnol s’est contenté du défenseur central Illya Zabarnyi et du gardien Lucas Chevalier. Un mercato un peu trop calme au goût des observateurs et des supporters parisiens, qui auraient notamment apprécié de voir arriver de véritables doublures à Nuno Mendes et surtout à Achraf Hakimi. Car si à gauche, Lucas Hernandez peut encore compenser une éventuelle absence du Portugais, les solutions sont peu nombreuses à droite.
Un joueur évoluant en Ligue 1 avait pourtant le profil idéal pour renforcer le couloir droit de la défense du PSG et offrir une doublure de luxe à Achraf Hakimi. Le site Top Mercato soumet l’idée Guéla Doué pour les dirigeants parisiens à l’avenir, une piste crédible et idéale pour le club de la capitale. « L'AC Milan pourrait revenir à la charge avec une nouvelle offre, plus conséquente. D'autres clubs risquent de se manifester durant les prochains mois. Ça pourrait notamment être le cas du PSG, puisque le club de la capitale a besoin d'une doublure pour Achraf Hakimi. L'occasion rêvée pour les deux frères d'évoluer une seconde fois au sein de la même équipe » détaille le média au sujet du frère de Désiré Doué.
Un point pourrait toutefois être bloquant pour finaliser un tel deal, la volonté du joueur, qui aura bien du mal à se contenter d’un rôle de remplaçant au vu de ses performances à Strasbourg ces derniers mois. C’est d’ailleurs le problème majeur rencontré par le PSG pour doubler le poste d’Achraf Hakimi puisque les latéraux ciblés par le club parisien savent qu’ils n’ont quasiment aucune chance d’envoyer le Marocain sur le banc, et que leur temps de jeu sera pas conséquent très maigre. Aux dirigeants parisiens de tenter le coup et de voir s’il est possible, malgré cela, de convaincre Guéla Doué d’accepter un tel challenge chez le champion d’Europe en titre.
2
Derniers commentaires

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

Tu délires

Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg

16 ans c'est léger pour assurer l'intérim. Il semble si prometteur ?

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

très bien ce sera alors le debut de la fin de Nasser car Riolo parle avec des preuves et des connaissances documentées., a chaque fois qu'on le traine au tribunale il ressort vainqueur. Nasser a tout interet a le laisser parler s'il veut continuer à mener la danse

Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi

4eme article en 24H sur ce sujet par 3 mecs différents ... Avec a chaque fois tout autant de vent... On verra où il va, ce joueur reste un point d'interrogation car il n'a rien fait. Il n'est qu'une promesse qui n'a pas éclos à date

OM-Le Havre : De Zerbi prépare une énorme surprise

La surprise serait que greg aille plus pleurer sur nos articles....le pauvre c est le mec qui a le plus le seum la frustration du site.....courage a toi greg un jour peut-être une coupe de france .. oui championnat qui sait ..courage a toi oui ...15 ans c est long

