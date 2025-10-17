Un milieu à 60 ME, le PSG appelle les Saoudiens

Prêt à renforcer son effectif cet hiver, le Paris Saint-Germain a repéré une cible à Newcastle. Le club de la capitale a un faible pour le milieu italien Sandro Tonali dont le profil correspond à la philosophie de l’entraîneur Luis Enrique.

Les intentions du Paris Saint-Germain sonneraient presque comme un aveu. Alors qu’elle assume les choix opérés cet été, la direction parisienne semble partie pour renforcer davantage l’effectif de Luis Enrique en janvier. Ce n’est pas vraiment une surprise après l’hécatombe subie ces dernières semaines. En l’absence de nombreux cadres comme Ousmane Dembélé, João Neves ou encore Marquinhos, le champion d’Europe a pu s’apercevoir du manque de profondeur de son groupe. Et notamment dans l’entrejeu où les alternatives sont à la fois rares et loin du niveau des titulaires.

Le Paris Saint-Germain a apparemment tiré le même enseignement si l’on en croit l’information publiée par Tutto Juve. D’après le média transalpin, le pensionnaire du Parc des Princes concurrence la Juventus Turin sur le dossier Sandro Tonali (25 ans). Le milieu de Newcastle, connu pour ses qualités techniques et sa capacité à organiser le jeu devant la défense, possède un profil parfaitement adapté à la philosophie du coach Luis Enrique. La piste menant à l’Italien pourrait représenter une opportunité à saisir étant donné que l’ancien joueur du Milan AC serait ouvert à un départ.

S. Tonali Italie • Âge 25 • Milieu UEFA Nations League Matchs 8 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Deux ans après son arrivée, Sandro Tonali aimerait se lancer dans une nouvelle aventure et la perspective de rentrer en Italie ne le laisserait pas insensible. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain saura trouver les bons arguments pour convaincre l’international italien et ses dirigeants. Rappelons que le club sous pavillon saoudien avait investi 70 millions d’euros sur Sandro Tonali, dont la valeur est actuellement estimée à 60 millions d’euros sur Transfermarkt. Autant dire que les Magpies, s’ils ouvrent la porte à leur joueur sous contrat jusqu’en 2028, n’accepteront pas de discuter en dessous.