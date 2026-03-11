ASSE : Un formidable cadeau offert à un joueur ?

L’AS Saint-Etienne ne perd pas le rythme depuis la nomination de Philippe Montanier. Les Verts ont enchaîné une cinquième victoire consécutive le week-end dernier. Avec une défense retrouvée, certaines opportunités toquent à la porte, c’est le cas pour Mickaël Nadé.

Philippe Montanier réussit parfaitement ses débuts sur le banc de l’ AS Saint-Etienne . Le nouvel entraîneur des Verts a enchaîné une cinquième victoire consécutive, faisant l’écart avec Le Mans, troisième de Ligue 2. Le week-end dernier, le club du Forez a battu le Red Star 2-0, concurrent direct dans la course à la montée. Une nouvelle victoire, mais surtout un nouveau clean sheet pour la défense stéphanoise qui retrouve de la solidité. Depuis son arrivée sur le banc, Philippe Montanier a su trouver la formule pour rendre son équipe solide. L’ASSE n’a encaissé que deux buts depuis la venue de l’ancien technicien du TFC.

M. Nade France • Âge 27 • Défenseur Ligue 2 2025/2026 Matchs 26 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Nadé bientôt en sélection ?

Et cela se constate sur la forme des joueurs à l’image de Mickaël Nadé. Le défenseur stéphanois est le joueur le plus utilisé cette saison (2 502 minutes toutes compétitions confondues) peu importe l'entraîneur sur le banc. Titulaire indiscutable, le joueur de 27 ans a été contacté par la fédération ivoirienne dont il est originaire. Une information dévoilée par le média Peuple Vert. Avec un enchainement de belles performances, Mickaël Nadé pourrait faire partie de l’aventure ivoirienne à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour rappel, les Éléphants font partie de la poule E avec Curaçao, l’Équateur et l’Allemagne dans ce qui est considéré comme l’un des groupes les plus relevés du mondial. Rien n’est assuré du côté de Nadé, mais le défenseur de l’ASSE a les cartes en main pour convaincre le sélectionneur Emerse Faé de l’emmener au mondial. En attendant, le natif de Sarcelles va devoir enchaîner les matchs à commencer par ce samedi à Grenoble.