OM : L'enfer se prépare à Marseille

Le problème du milieu du PSG c'est que Vitinha apparaît trop seul et a trop reculé. Les def lui donne la balle sur leur ligne et tout le monde sait que ça va passer par lui. En reculant de 20m, Vitinha coupe l'équipe en 2. Résultat? Tu le presses et le PSG n'a plus de solution avec un risque de perte de balle dans ta défense.
mec ton club est dirigé par un etat qui subventionne le terrorisme mdr
Je ne fais pas parti de ceux qui publient leurs vies sur Insta, je la vis et ça me convient parfaitement. Pas trop dur le réveil ce matin pour le coup de balai?
Je ne comprends pas ce joueur c était un de nos meilleurs milieu de terrain au début de saison. C est vrai il a de gros trous d air je pense que c est mental il a l air sur la réserve et super timide ce joueur
on ne connait ni la date de demande de paris ni celle de lyon, mais je pense que c'est a la ligue d'anticiper ce genre de choses et de faire en sorte que les club europeen quand tu vois que l'on joue le match retour a 18h 45 le jeudi et que l'on rejoue le dimanche a 15h contre monaco c'est qu'il y a bien un probleme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
#TFCOM voilà la banderole qui est devant le parcage de l’OM ! Les supporters de l’OM seront près d’un millier ce soir au stadium. Le message est clair… @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias