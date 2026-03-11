OM : L'enfer se prépare à Marseille

L'OM est remonté sur le podium de la Ligue 1 au bénéfice de sa victoire à Toulouse. Mais les supporters marseillais n'ont visiblement pas l'intention de pardonner l'élimination en Ligue des champions, et surtout en Coupe de France. Le départ de Pablo Longoria a également été de trop.

C'est par une banderole « Vous êtes des merdes » que les fans marseillais présents à Toulouse ont accueilli leurs joueurs, et pendant 90 minutes, ces derniers ont été totalement muets. Et le but de Greenwood n'a rien changé, pas plus que la victoire qui a remis l'Olympique de Marseille devant l'Olympique Lyonnais au classement de L1. Habib Beye a tenté de ramener la sérénité avec les supporters, mais à en croire La Provence, l'accueil qui se prépare vendredi pour la réception de l'AJ Auxerre risque d'être très brutal pour Leonardo Balerdi et ses coéquipiers. Le quotidien régional prévient que rien n'a été pardonné aux joueurs marseillais et que cela risque de se voir et de s'entendre au Vélodrome.

10.000 places à vendre au Vélodrome

Outre le fait que près de 10.000 places sont encore en vente pour cette affiche entre l'Olympique de Marseille et l'AJ Auxerre, les membres des groupes de supporters préparent des banderoles aux messages très salés et il se pourrait que le silence soit imposé dans les virages, comme cela a été le cas dans le parcage de Toulouse. Du côté des dirigeants de l'OM, on veut relativiser tout cela. Le club a en effet fait savoir au quotidien régional que les affiches programmées le vendredi soir avaient toujours plus de mal à remplir le Vélodrome. Mais il n'empêche, certains supporters les plus acharnés sont toujours remontés comme des pendules après l'élimination en Coupe de France, et ils ne pardonnent pas le formidable gâchis qu'a été cette saison. Si le fiasco en Ligue des champions était passé, la sortie de route aux tirs au but face au TFC a tout dynamité.

Les fans de l'OM sont écoeurés

Même si certains relais de l'OM sur les réseaux sociaux tentent de calmer tout le monde, d'autres sont toujours écoeurés. « Je vais encore au Vel’ mais seulement par principe. J’y suis sans y être. Rien ne me donne envie de les encourager (...) J’ai l’impression qu’ils bâclent le travail, qu’ils n’ont pas envie de se battre », témoigne un abonné de la tribune Ganay dans La Provence. Même si la qualification pour la prochaine Ligue des champions est une belle motivation, voir Lens être en mesure de réussir un doublé avec un budget immensément inférieur à celui de leur club a de quoi forcément rendre fou les fans de l'OM.