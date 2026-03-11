Tanner Tessmann - Olympique Lyonnais
Tanner Tessmann

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

OL11 mars , 8:00
parClaude Dautel
1
Ayant bien du mal à s'imposer au sein de l'effectif lyonnais, Tanner Tessmann ne restera pas une éternité dans la capitale des Gaules. Cela tombe bien, un club s'intéresse déjà à l'international américain.
On l'a appris mardi, du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a un joueur dont Paulo Fonseca se serait bien débarrassé dès le dernier mercato d'hiver. Il s'agit de Tanner Tessmann. Arrivé en août 2024 de Venise pour 6 millions d'euros, le natif de Birmingham, en Alabama, n'a jamais réellement convaincu. Et match à match, ses apparitions confirment qu'il n'est pas fait pour jouer avec cette version de l'Olympique Lyonnais. Tanner Tessmann est donc déjà sur la liste des transferts de l'OL pour l'été prochain. Et si son rêve est de jouer en Premier League, ce qui reste à prouver, cela tombe bien car c'est une équipe anglaise, plutôt très bien classée cette saison, qui tape d'ores et déjà à la porte des dirigeants lyonnais afin de connaître les conditions d'un possible départ du joueur de 24 ans.

Tessmann en Premier League, un club y pense

Selon le site spécialisé Transferfeed, c'est le club de Brentford, qui est l'une des belles surprises de la saison de Premier League qui voudrait s'attacher les services de Tanner Tessmann. Mais, notre confrère ajoute que le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais serait moyennement intéressé par un départ vers la région londonienne alors même qu'il a encore trois ans de contrat avec l'OL. Tessmann sait qu'avec le club de Michele Kang, il a plus de chance de jouer une coupe européenne et qu'aux yeux de Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des Etats-Unis cela compte. Et cela même si on ne sait pas si l'Argentin restera à la tête de l'équipe nord-américaine après le Mondial 2026. Pour Lyon, ce contact avec Brentford est tout de même une bonne nouvelle, car les responsables de l'OL vont probablement pousser très fort cet été pour se débarasser d'un joueur dont Paulo Fonseca n'est pas du tout fan.
1
Articles Recommandés
Shéhérazade SEMSAR de BOISSESON
OM

OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe

ICONSPORT_356158_0131
ASSE

ASSE : Un formidable cadeau offert à un joueur ?

Enzo Fernandez convoité par le PSG
PSG

Le PSG négocie avec la star argentine de Chelsea

Des banderoles au Vélodrome Marseille
OM

OM : L'enfer se prépare à Marseille

Fil Info

11 mars , 9:30
OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe
11 mars , 9:00
ASSE : Un formidable cadeau offert à un joueur ?
11 mars , 8:40
Le PSG négocie avec la star argentine de Chelsea
11 mars , 8:20
OM : L'enfer se prépare à Marseille
11 mars , 7:05
TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 mars , 7:00
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
10 mars , 23:00
La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence
10 mars , 22:59
LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

Derniers commentaires

Le PSG négocie avec la star argentine de Chelsea

Le problème du milieu du PSG c'est que Vitinha apparaît trop seul et a trop reculé. Les def lui donne la balle sur leur ligne et tout le monde sait que ça va passer par lui. En reculant de 20m, Vitinha coupe l'équipe en 2. Résultat? Tu le presses et le PSG n'a plus de solution avec un risque de perte de balle dans ta défense.

La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence

mec ton club est dirigé par un etat qui subventionne le terrorisme mdr

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Je ne fais pas parti de ceux qui publient leurs vies sur Insta, je la vis et ça me convient parfaitement. Pas trop dur le réveil ce matin pour le coup de balai?

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Je ne comprends pas ce joueur c était un de nos meilleurs milieu de terrain au début de saison. C est vrai il a de gros trous d air je pense que c est mental il a l air sur la réserve et super timide ce joueur

L1 : Le Havre a dit non, le match de l'OL ne sera pas reporté

on ne connait ni la date de demande de paris ni celle de lyon, mais je pense que c'est a la ligue d'anticiper ce genre de choses et de faire en sorte que les club europeen quand tu vois que l'on joue le match retour a 18h 45 le jeudi et que l'on rejoue le dimanche a 15h contre monaco c'est qu'il y a bien un probleme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading