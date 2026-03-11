L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Ayant bien du mal à s'imposer au sein de l'effectif lyonnais, Tanner Tessmann ne restera pas une éternité dans la capitale des Gaules. Cela tombe bien, un club s'intéresse déjà à l'international américain.

On l'a appris mardi, du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a un joueur dont Paulo Fonseca se serait bien débarrassé dès le dernier mercato d'hiver . Il s'agit de Tanner Tessmann. Arrivé en août 2024 de Venise pour 6 millions d'euros, le natif de Birmingham, en Alabama, n'a jamais réellement convaincu. Et match à match, ses apparitions confirment qu'il n'est pas fait pour jouer avec cette version de l'Olympique Lyonnais. Tanner Tessmann est donc déjà sur la liste des transferts de l'OL pour l'été prochain. Et si son rêve est de jouer en Premier League , ce qui reste à prouver, cela tombe bien car c'est une équipe anglaise, plutôt très bien classée cette saison, qui tape d'ores et déjà à la porte des dirigeants lyonnais afin de connaître les conditions d'un possible départ du joueur de 24 ans.

Tessmann en Premier League, un club y pense

Selon le site spécialisé Transferfeed, c'est le club de Brentford, qui est l'une des belles surprises de la saison de Premier League qui voudrait s'attacher les services de Tanner Tessmann. Mais, notre confrère ajoute que le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais serait moyennement intéressé par un départ vers la région londonienne alors même qu'il a encore trois ans de contrat avec l'OL. Tessmann sait qu'avec le club de Michele Kang, il a plus de chance de jouer une coupe européenne et qu'aux yeux de Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des Etats-Unis cela compte. Et cela même si on ne sait pas si l'Argentin restera à la tête de l'équipe nord-américaine après le Mondial 2026. Pour Lyon, ce contact avec Brentford est tout de même une bonne nouvelle, car les responsables de l'OL vont probablement pousser très fort cet été pour se débarasser d'un joueur dont Paulo Fonseca n'est pas du tout fan.