Enzo Fernandez convoité par le PSG
Enzo Fernandez - Chelsea

Le PSG négocie avec la star argentine de Chelsea

PSG11 mars , 8:40
parClaude Dautel
1
A quelques heures du match aller de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, on apprend dans L'Equipe que le club de la capitale s'intéresse à Enzo Fernandez, le milieu international argentin des Blues.
Toute l'Europe aura les yeux rivés sur le Parc des Princes ce mercredi à partir de 21 heures, puisque le hasard du tirage au sort a offert un remake de la finale du Mondial des Clubs en huitième de finale de la Ligue des Champions. Champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain ne sera pas le favori face à une formation de Chelsea qui a prouvé l'été dernier qu'elle pouvait faire totalement déjouer l'équipe de Luis Enrique. Au sein de l'effectif du club anglais, un joueur plaît énormément à l'entraîneur espagnol du PSG, il s'agit d'Enzo Fernandez et ce mercredi le quotidien sportif français que Luis Campos a toujours un oeil très attentif sur ce dossier à 90 millions d'euros.

Le PSG adore Enzo Fernandez

Sous contrat jusqu'en 2032 avec Chelsea, le joueur révélé sous le maillot de River Plate, que les Blues sont allés chercher à Benfica pour 120 millions d'euros, pourrait cependant changer de club l'été prochain. Car Enzo Fernandez n'envisage pas de passer une saison sans Ligue des champions, et à ce stade de la saison en Premier League, Chelsea n'est pas du tout assuré de jouer la prochaine C1. De quoi laisser la place à une possible offre du Paris Saint-Germain, car le PSG est toujours très intéressé par le milieu de terrain argentin de 25 ans. « Paris n'a jamais cessé d'avoir à l'oeil le champion du monde argentin, et il est rangé du côté de ces hypothétiques « opportunités » dont aime à parler Luis Enrique en période de mercato. Son profil technique coche pas mal de cases : il reste jeune mais bénéficie d'une grosse expérience du très haut niveau, et son potentiel est jugé encore en partie inexploité », explique José Barroso, journaliste de L'Equipe.
Notre confrère précise que l'affaire ne sera pas simple, car forcément Chelsea ne laissera pas partir Enzo Fernandez à un prix bradé et que le joueur argentin ne viendra pas pour un salaire inférieur à 1 million d'euros...par mois. Mais Luis Enrique veut ramener à Paris des joueurs ayant du caractère et c'est le cas du joueur de Chelsea. L'entraîneur du PSG espère cependant que le joueur de Chelsea ne se mettra pas trop en valeur sous les yeux des supporters parisiens au Parc des Princes.
1
Derniers commentaires

Le PSG négocie avec la star argentine de Chelsea

Le problème du milieu du PSG c'est que Vitinha apparaît trop seul et a trop reculé. Les def lui donne la balle sur leur ligne et tout le monde sait que ça va passer par lui. En reculant de 20m, Vitinha coupe l'équipe en 2. Résultat? Tu le presses et le PSG n'a plus de solution avec un risque de perte de balle dans ta défense.

La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence

mec ton club est dirigé par un etat qui subventionne le terrorisme mdr

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Je ne fais pas parti de ceux qui publient leurs vies sur Insta, je la vis et ça me convient parfaitement. Pas trop dur le réveil ce matin pour le coup de balai?

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Je ne comprends pas ce joueur c était un de nos meilleurs milieu de terrain au début de saison. C est vrai il a de gros trous d air je pense que c est mental il a l air sur la réserve et super timide ce joueur

L1 : Le Havre a dit non, le match de l'OL ne sera pas reporté

on ne connait ni la date de demande de paris ni celle de lyon, mais je pense que c'est a la ligue d'anticiper ce genre de choses et de faire en sorte que les club europeen quand tu vois que l'on joue le match retour a 18h 45 le jeudi et que l'on rejoue le dimanche a 15h contre monaco c'est qu'il y a bien un probleme

