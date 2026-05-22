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Le PSG remporte la Coupe Gambardella

PSG22 mai , 19:26
parGuillaume Conte
5
En lever de rideau de la Coupe de France, se déroulait la finale de la Coupe Gambardella. Dans un match à sensations, c’est le PSG qui s’est imposé 3-2 face à Montpellier, avec notamment un penalty décisif à la 95e minute de la rencontre signé Mathis Jangeal.
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OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

Valdo : Pourquoi un traître ? En 2009, il était en pourparlers pour revenir au PSG, le club n’a pas été convaincu et cela n'a pas abouti. Finalement, il a eu une proposition de l'OM et il a signé. Beaucoup de joueurs ont joué pour les deux clubs, transferts directs ou indirects en étant passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival". Quelque-uns ont fait l'aller-retour. 28 joueurs du PSG vers l'OM, et 23 joueurs de l'OM vers le PSG. Ils sont tous des traîtres ? Je te donne la liste si tu veux.

6 minutes en Ligue 1, l’OL le signe pour 6 ME

qui n'était pas à son poste contre toulouse?!

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Grosse ambiance ! ,👊⚽

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Thauvin !!!!!! 😄😄😄😄😄marseille 1989....

L’OL est encore en lice pour un dernier trophée

il mériterai ...

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