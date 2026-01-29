ICONSPORT_280404_0017

Le PSG sur une pépite de Bundesliga, son prix double

Le PSG suit de près un milieu de terrain suisse qui explose cette saison. Mais son prix aussi a grimpé de manière vertigineuse.
Le PSG semble avoir compris que son mercato estival de 2025 n’a pas été très convaincant. Non seulement l’effectif n’a que très peu bougé malgré l’enchaînement des matchs et la fatigue accumulée, mais les deux recrues principales, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, ne donnent pas satisfaction. A tous les postes, Paris apprécierait des renforts.

Fribourg très gourmand pour sa pépite suisse

Au milieu de terrain, l’idée de prendre un jeune joueur d’impact séduit Luis Campos qui a trouvé la perle rare en Bundesliga. Problème, le PSG est loin d’être le seul sur le coup. Il s’agit de Johan Manzambi, milieu de terrain de 20 ans qui brille avec Fribourg. Que ce soit en Europa League ou en Bundesliga, le Suisse se montre d’une régularité impressionnante et se retrouve en tête de nombreuses statistiques majeures, que ce soit sur les dribbles réussis ou sur les distances couvertes. De quoi attirer l’oeil des clubs anglais. Manchester United était chaud pour le faire venir cet hiver, mais le changement de manager a repoussé les investissements majeurs.
Une occasion en or pour le PSG pour griller la politesse aux clubs anglais ? Pas vraiment car le prix de Manzambi a quasiment doublé par rapport à il y a un an. Evalué à 28 millions d’euros, le joueur de Fribourg sera libéré si un club met une offre entre 50 et 55 ME sur la table. De quoi freiner les candidats pour cet hiver, et repousser les discussions à l’été prochain selon Sports Boom. Le Bayern et Naples le suivent également mais Fribourg reste en position de force, avec un joueur qui est sous contrat jusqu’en 2030.
