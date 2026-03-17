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OM : Beye conscient de la médiocrité, Di Meco le félicite

OM17 mars , 11:20
parHadrien Rivayrand
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L’OM est plus que jamais engagé dans la lutte pour une qualification en Ligue des champions en fin de saison. Mais rien ne sera simple pour Habib Beye et ses hommes, notamment sur le plan défensif.
Les Phocéens disputent une bataille longue et difficile pour décrocher une place en C1, le principal objectif de cette fin de saison. Les supporters et observateurs marseillais restent agacés par les derniers résultats de l’équipe, même si l’arrivée d’Habib Beye a eu le mérite d’apporter un peu plus de stabilité défensive.
L’ancien entraîneur du Stade Rennais ne demande pas forcément à ses joueurs de produire un jeu spectaculaire, mais plutôt de ne pas encaisser de buts. Une approche qui lui vaut certaines critiques, même si Éric Di Meco comprend cette logique au regard du niveau défensif jugé encore trop fragile de l’OM.

Beye défendu par Di Meco 

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a d'ailleurs pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Vous ne vous rendez pas compte de la situation du club s’il ne veut pas aller en Champions League. Tous les paris des dernières années, c’est pour aller en C1. Le problème, c’est qu’en voulant jouer, tu prends deux buts par match et tu n’y vas pas, en Champions League. Regardez les stats, on est catastrophique. De Zerbi, il a tout essayé, il n’y est pas arrivé et il a été critiqué.
Beye, il arrive, il prend six buts en trois matches. Quand tu vois ses défenseurs centraux comment ils défendent… Entre leur naïveté, leur mental, il sait qu’il doit faire quelque chose. Donc, il préfère assurer et gagner petitement. La saison prochaine, s’il y a Champions League, il pourra avoir son effectif et imposer sa tactique. Et là, on pourra le juger ».

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L’OM est pour l’instant bien placé pour se qualifier en Ligue des champions. Deux rencontres XXL se profilent néanmoins à l’horizon en Ligue 1, face à Lille et à Monaco. On en saura plus ensuite sur les ambitions phocéennes pour cette fin de saison.
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OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

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Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

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On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

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demeuré

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c est pour ça que j ai écrit "si"

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