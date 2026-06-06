En attendant les Bleus, la Norvège vit un calvaire

Futur adversaire de l’équipe de France au Mondial 2026, la Norvège a déjà atterri aux Etats-Unis. Les coéquipiers d’Erling Haaland découvrent le New Jersey et ses températures élevées. Une adaptation compliquée pour les Scandinaves.

Alors que l’équipe de France a entamé sa préparation avec une défaite contre la Côte d’Ivoire (1-2) jeudi, certains de ses futurs adversaires engrangent de la confiance avant le Mondial 2026. L’Irak n’a pas tremblé face à l’Espagne et a quitté La Corogne avec un nul (1-1) plus qu’encourageant. Et de son côté, la Norvège a montré sa supériorité face à la Suède (3-1), le tout sans son buteur Erling Haaland ménagé, ni le Gunner d’Arsenal Martin Odegaard, laissé au repos après la finale de la Ligue des Champions samedi dernier.

Les Norvégiens se sont ensuite envolés pour les Etats-Unis, et plus précisément pour le New Jersey où se situe leur camp de base, et où la météo ne leur convient pas vraiment. A travers les photos relayées sur les réseaux sociaux, il est clair que les Scandinaves ont du mal à supporter la chaleur américaine. Erling Haaland assis sur une glacière, Alexander Sorloth allongé au sol, comme beaucoup d’autres de ses coéquipiers tous en short et torse nu… On devine facilement la souffrance des Norvégiens pour leurs premiers jours dans l’un des pays hôtes de la compétition.

La Norvège enchaîne

C’est peut-être une bonne nouvelle pour l’équipe de France, même si leur confrontation n’est prévue que le 26 juin, lors de la troisième journée de la phase de groupes. D’ici là, la sélection nordique aura le temps de s’adapter à la température locale afin de retrouver le niveau affiché ces derniers mois. Rappelons que la Norvège, qui n’a plus disputé un Mondial depuis 28 ans, s’est qualifié avec huit victoires sur huit, sans laisser aucune chance à l’Italie dans leur poule. Un adversaire à prendre au sérieux.