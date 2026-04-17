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L'équipe de Ligue1+ : Guillaume Hoarau, Marina Lorenzo, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou

Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal

TV17 avr. , 22:30
parEric Bethsy
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Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Benoît Cheyrou fait preuve d’objectivité dans ses commentaires. Le consultant de Ligue 1+ sait complimenter le Paris Saint-Germain si nécessaire, au risque de s’exposer à des critiques.
Rester neutre à l’antenne, la tâche n’est pas si simple pour certains consultants. Un spécialiste longtemps passé par un club en particulier a forcément une affinité avec celui-ci. C’est notamment le cas de Benoît Cheyrou qui, en tant qu’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, ressent une plus grande affection pour l’écurie phocéenne. Mais le consultant de Ligue 1+ fait preuve de professionnalisme, surtout lorsqu'il s'agit d'analyser le Paris Saint-Germain.
« Lorsque je suis au micro pour un match chaud de Ligue 1 comme le classique PSG-OM, évidemment que mon coeur est marseillais, j'ai joué sept ans là-bas, mais je ne peux pas le montrer, a expliqué l’ancien milieu à L’Equipe. Je dois autant m'enflammer sur un but d'Ousmane Dembélé que sur une réalisation de Mason Greenwood. Et à la fin du match, je croise des Marseillais qui me disent : "Ah ouais, t'as retourné ta veste, t'es Parisien !" Non, je fais juste mon métier. J'essaie d'être le plus objectif possible et ce n'est pas évident. Alors qu'avec un match de l'équipe de France, mon coeur de supporter, je n'ai pas besoin de le débrancher ! »

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Choisi par M6 pour le Mondial 2026, Benoît Cheyrou se réjouit à l’idée de commenter les Bleus, tout en sachant que cette exposition lui vaudra des critiques. Une sorte de rançon du succès. « Je paye ce que vous voulez pour commenter une Coupe du monde. J'ai été habitué depuis l'âge de 16 ans, au centre de formation, à être critiqué à chaque entraînement, à chaque match. Donc, il n'y a pas de problème, je suis blindé. J'essaie d'être le meilleur possible. Après, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, je ne peux rien faire contre ça. Je n'ai pas d'appréhension et j'espère rendre le plus de gens heureux », a réagi le consultant adepte du commentaire positif au détriment de la critique permanente.
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J’ai aucune sympathie pour elle . Ça n’est qu’un constat,

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Jallet le dire

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Ok je t’explique pour les chiffres pourquoi la France (et l’Europe ) se détourne du foot : pour faire simple on a en tout 502 joueurs pro en L1 . Environs 320 joueurs européens ou bi nationaux avec au moins une nationalité européenne. La L1 c’est 60% d’africain ou maghrébin peut importe leur nationalité . Et seulement 30-50 français avec parents et grand parents non issu de l’immigration . Ce sont les chiffres , c’est indéniable. Les clubs recrutent dans les cités. Donc maximum 10% des joueurs de L1 représente le peuple français . Le foot est devenu communautaire, il représente essentiellement une partie de la France , celle qui est le moins attachée à ce pays . voilà ce qui dérange. Le rugby ou le tennis est beaucoup plus représentatif en comparaison . Et bizarrement ce sont les sports qui attirent l’audimat. Tu as le droit de ne pas vouloir l’entendre , mais je te met au défi de me dire que j’ai tord. Et encore une fois c’est un constat , pas du racisme (j’en peux plus de cet argument quand on a rien à dire et qu’on se voile la face )

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Le débile de service qui crache son venin alors qu'il ne connait rien au foot. ^^

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Un prêt à l’OL 😉

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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