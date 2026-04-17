Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Benoît Cheyrou fait preuve d’objectivité dans ses commentaires. Le consultant de Ligue 1+ sait complimenter le Paris Saint-Germain si nécessaire, au risque de s’exposer à des critiques.

Rester neutre à l’antenne, la tâche n’est pas si simple pour certains consultants. Un spécialiste longtemps passé par un club en particulier a forcément une affinité avec celui-ci. C’est notamment le cas de Benoît Cheyrou qui, en tant qu’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, ressent une plus grande affection pour l’écurie phocéenne. Mais le consultant de Ligue 1+ fait preuve de professionnalisme, surtout lorsqu'il s'agit d'analyser le Paris Saint-Germain

Lorsque je suis au micro pour un match chaud de Ligue 1 comme le classique PSG-OM, évidemment que mon coeur est marseillais, j'ai joué sept ans là-bas, mais je ne peux pas le montrer, a expliqué l’ancien milieu à L’Equipe. Je dois autant m'enflammer sur un but d'Ousmane Dembélé que sur une réalisation de Mason Greenwood. Et à la fin du match, je croise des Marseillais qui me disent : "Ah ouais, t'as retourné ta veste, t'es Parisien !" Non, je fais juste mon métier. J'essaie d'être le plus objectif possible et ce n'est pas évident. Alors qu'avec un match de l'équipe de France, mon coeur de supporter, je n'ai pas besoin de le débrancher ! » , a expliqué l’ancien milieu à L’Equipe.

Choisi par M6 pour le Mondial 2026, Benoît Cheyrou se réjouit à l’idée de commenter les Bleus, tout en sachant que cette exposition lui vaudra des critiques. Une sorte de rançon du succès. « Je paye ce que vous voulez pour commenter une Coupe du monde. J'ai été habitué depuis l'âge de 16 ans, au centre de formation, à être critiqué à chaque entraînement, à chaque match. Donc, il n'y a pas de problème, je suis blindé. J'essaie d'être le meilleur possible. Après, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, je ne peux rien faire contre ça. Je n'ai pas d'appréhension et j'espère rendre le plus de gens heureux », a réagi le consultant adepte du commentaire positif au détriment de la critique permanente.