Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

Le PSG s'inquiète dans le dossier Barcola

PSG19 avr. , 12:20
parClaude Dautel
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A deux ans de la fin du contrat de Bradley Barcola, le PSG tente toujours d'aboutir à un accord pour prolonger le contrat de l'ancien joueur de l'OL. Il commence à y avoir de l'inquiétude du côté parisien.
Rarement un joueur n'aura enchaîné autant de rencontres au Paris Saint-Germain, et Luis Enrique le sait. Bradley Barcola a tenu son équipe à bout de bras l'hiver dernier quand cela commençait à grincer du côté d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. A 23 ans, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a donné tout ce qu'il pouvait, même s'il a parfois été critiqué concernant sa capacité à être décisif. En attendant, l'entraîneur parisien souhaite conserver Barcola et il a donc demandé à Luis Campos de régler. Mais, à en croire Emery Taisne et Loïc Tanzi dans L'Equipe, les négociations s'éternisent et du côté du PSG on commence à avoir des doutes dans le dossier Bradley Barcola, dont la carrière est gérée par Jorge Mendes.

Barcola a choqué l'Angleterre

Au moment où plusieurs gros clubs de Premier League s'intéressent à Bradley Barcola, dont ils ont vu la capacité à secouer les défenses anglaises en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se pose des questions. « Le cas de Bradley Barcola, sollicité et qui n’a pas prolongé, interrogation. Les négociations n’ont pas pas avancé », précise le quotidien sportif sans en dire plus sur les éventuelles divergences entre l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais, c'est un secret de Polichinelle, puisque l'on sait que Bradley Barcola estime mériter plus que ses 6 millions d'euros par saison. Il est vrai que le joueur le plus utilisé du PSG n'est que dixième dans la hiérarchie des salaires au sein du vestiaire du PSG et que forcément cela doit le vexer un peu que ses dirigeants hésitent à lui faire une grosse offre pour le garder plus longtemps.

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Pour l'instant, Luis Campos et le clan Barcola attendent que la fin de saison arrive pour se remettre à négocier, mais du côté du Paris Saint-Germain, les choses sont claires. L'heure des salaires démesurés est terminée, même si le club de la capitale est évidemment prêt à faire un effort pour garder le jeune attaquant international français. A voir si ce dernier trouvera un accord raisonnable, où il cèdera aux sirènes anglaises. Car de l'autre côté de la Manche, certains clubs, Arsenal et Manchester United, peuvent offrir de très gros salaires et un beau challenge sportif à Bradley Barcola.
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Bien entendu qu'il faisait mieux il suffit de savoir compter espèce de bourrique que tu es , pourquoi il est parti ?? Parceque pas soutenu par cette direction en bois et ces joueurs dépourvue de leader d'équipe depuis le départ de rabiot ... si seulement la direction avait posé ses couille et tapé du poing sur la table quitte a envoyer les U19 ou les U17 si ils étaient pas motivé..de zerbi la terre entière le veux comme coach lui il allait pas se rendre malade il a pris ses affaires il sest taillé , et il a bien fait vue le bourbier tant pis pour nous, mauvaise gestion de la direction sur la cas rabiot déjà... puis sur le cas de zerbi ensuite ,on etait 2eme quand il etait la ..tu crois qu'avec beye les mecs comme rabiot et greenwood vont venir ?? Ils étaient venu pour lui..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
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4
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523016410584018
5
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7
Monaco
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Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
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11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
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16
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17
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18
Metz
152936202663-37

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