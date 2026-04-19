Le Parc des Princes bientôt vendu au PSG
Le PSG propriétaire du Parc des Princes, ça se précise

Le Parc des Princes vendu 200ME au PSG, ça se précise

PSG19 avr. , 9:30
parClaude Dautel
3
Le maire de Paris a obtenu l'autorisation de négocier avec le PSG la vente du Parc des Princes au club de la capitale. Cependant, il faut désormais savoir à quel prix le stade de la Porte de Saint-Cloud sera vendu. Une première estimation est tombée.
Emmanuel Grégoire l'a reconnu, il souhaite plus que tout que le Paris Saint-Germain reste dans la capitale. Massy et Poissy font planer une menace dans le dossier du stade et le nouveau maire de Paris n'a donc pas traîné pour renouer le fil du dialogue avec Nasser Al-Khelaifi. La première étape va être de fixer le prix de la vente (éventuelle) du Parc des Princes au PSG, sachant qu'il sera largement supérieur aux 38 millions d'euros proposés par les champions d'Europe il y a quelques années et qui avaient fait hurler Anne Hidalgo. Dans L'Equipe, un promoteur parisien, parfaitement au fait des tarifs de l'immobilier dans la capitale, fixe le prix que pourrait demander la ville de Paris pour la seule vente du stade au Paris Saint-Germain.

Le PSG a un juste prix, et il est cher

Pour s'offrir le vénérable stade, les dirigeants parisiens devront revoir leur enveloppe à la hausse, même si cela coûtera moins que la construction d'un nouveau stade. « Dans le contexte actuel, le loyer serait plutôt de 10 millions d'euros, notamment vu ce que le PSG génère comme recettes stade. Si l'on applique un ratio de rentabilité de 20 %, cela fixerait le prix du Parc à environ 200 millions d'euros », explique ce promoteur, qui valorise à 11.000 euros le mètre-carré dans ce quartier.
Pour rappel, le Paris Saint-Germain loue actuellement le Parc des Princes à la ville de Paris pour un loyer de 3 millions d'euros par an, ce qui n'est pas grand-chose. Mais pour se développer encore plus, le Qatar souhaite avoir son propre stade, les 45.000 places actuelles n'étant pas à la hauteur des attentes comme on le constate encore face à l'énorme demande de tickets pour PSG-Bayern.
Entre les 38ME initialement proposés par le PSG et les 200ME de l'estimation d'un spécialiste parisien de l'immobilier, il va falloir trancher. Et c'est du côté du ministère des Finances que les regards se tournent. Car le prix de vente du Parc des Princes ne sera pas fait à la louche. C'est le très sérieux service du domaine qui va étudier le dossier sous tous ses angles et fixe le prix que la mairie de Paris doit réclamer au PSG.
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Derniers commentaires

Le Parc des Princes vendu 200ME au PSG, ça se précise

Bonne intervention

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂

OM : Benatia s'emporte et menace les joueurs

Mbaye, Zaïre, Mayulu, Ndjantou, regarde le temps de jeu de ces mecs notamment sur la premiere partie de saison notamment. Regarde aussi le choix stratégique de la stabilité. Parle foot, arrête avec ton budget, 9 des 10 équipes qui vous ont battu en L1 ont un budget inférieur.

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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