Le Parc des Princes vendu 200ME au PSG, ça se précise

Le maire de Paris a obtenu l'autorisation de négocier avec le PSG la vente du Parc des Princes au club de la capitale. Cependant, il faut désormais savoir à quel prix le stade de la Porte de Saint-Cloud sera vendu. Une première estimation est tombée.

Emmanuel Grégoire l'a reconnu, il souhaite plus que tout que le Paris Saint-Germain reste dans la capitale. Massy et Poissy font planer une menace dans le dossier du stade et le nouveau maire de Paris n'a donc pas traîné pour renouer le fil du dialogue avec Nasser Al-Khelaifi. La première étape va être de fixer le prix de la vente (éventuelle) du Parc des Princes au PSG, sachant qu'il sera largement supérieur aux 38 millions d'euros proposés par les champions d'Europe il y a quelques années et qui avaient fait hurler Anne Hidalgo. Dans L'Equipe, un promoteur parisien, parfaitement au fait des tarifs de l'immobilier dans la capitale, fixe le prix que pourrait demander la ville de Paris pour la seule vente du stade au Paris Saint-Germain.

Le PSG a un juste prix, et il est cher

Pour s'offrir le vénérable stade, les dirigeants parisiens devront revoir leur enveloppe à la hausse, même si cela coûtera moins que la construction d'un nouveau stade. « Dans le contexte actuel, le loyer serait plutôt de 10 millions d'euros, notamment vu ce que le PSG génère comme recettes stade. Si l'on applique un ratio de rentabilité de 20 %, cela fixerait le prix du Parc à environ 200 millions d'euros », explique ce promoteur, qui valorise à 11.000 euros le mètre-carré dans ce quartier.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain loue actuellement le Parc des Princes à la ville de Paris pour un loyer de 3 millions d'euros par an, ce qui n'est pas grand-chose. Mais pour se développer encore plus, le Qatar souhaite avoir son propre stade, les 45.000 places actuelles n'étant pas à la hauteur des attentes comme on le constate encore face à l'énorme demande de tickets pour PSG-Bayern

Entre les 38ME initialement proposés par le PSG et les 200ME de l'estimation d'un spécialiste parisien de l'immobilier, il va falloir trancher. Et c'est du côté du ministère des Finances que les regards se tournent. Car le prix de vente du Parc des Princes ne sera pas fait à la louche. C'est le très sérieux service du domaine qui va étudier le dossier sous tous ses angles et fixe le prix que la mairie de Paris doit réclamer au PSG.