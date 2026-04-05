Le PSG à l'assaut d'un nouveau génie à 40 ME

Le PSG a déjà des idées en tête pour se renforcer lors du mercato estival. Le profil d’Erick Belé plaît notamment beaucoup aux champions d’Europe en titre.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est toujours à la recherche d’opportunités pendant les périodes de mercato. L’été prochain, le club de la capitale devrait se montrer particulièrement actif. Au milieu de terrain, le PSG pourrait notamment passer à l’action afin de rajeunir encore un peu plus ce secteur de jeu.

Au Brésil, plusieurs profils sont étudiés, parmi lesquels celui d’Erick Belé. Le joueur de 19 ans, qui évolue à Palmeiras, a tapé dans l’œil de Luis Enrique et de la direction des pensionnaires du Parc des Princes.

Belé, un nouveau joyau dans le PSG de Luis Enrique ?

Selon les dernières informations d’ESPN, le PSG est même disposé à formuler une offre de 20 millions d’euros au club brésilien pour s’attacher les services de Belé, milieu offensif élégant et doté d’une excellente vision du jeu.

Cependant, le club de São Paulo en réclamerait le double pour envisager le départ de son joyau. Pour tenter de le conserver, Palmeiras souhaiterait d'ailleurs aussi promettre à Belé davantage de temps de jeu en équipe première.

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Outre le Paris Saint-Germain, Liverpool est également dans le coup pour rafler la mise concernant le natif de Flores da Cunha. Depuis le début de l’année, Belé totalise six buts et une passe décisive en 12 matchs, toutes compétitions confondues, entre l’équipe première et les U20 de Palmeiras.

Son contrat actuel avec le club court jusqu’à la fin de l’année 2028. Le joueur devrait prendre le temps d’évaluer les différentes options qui s’offrent à lui. Le discours de Liverpool et du PSG pourrait faire mouche, d’autant que de nombreux jeunes joueurs brésiliens rêvent d’une carrière sur le Vieux Continent. Mais le prix demandé pourrait refroidir les ardeurs des clubs intéressés.