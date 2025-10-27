Le PSG roi du monde, le syndicat des joueurs craque

Le 3 novembre prochain, le onze FIFPRO de l'année 2025 sera dévoilé. Et comme il fallait s'y attendre, pas mal de joueurs du PSG devraient être présents.

Le Paris Saint-Germain gardera l'année 2025 en tête pour très longtemps. Un soir de mai à Munich, le club de la capitale a en effet remporté la première Ligue des champions de son histoire. Aussi, le PSG aura remporté la Ligue 1, la Coupe de France et la Supercoupe d'Europe. Cerise sur le gâteau, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d'Or et Vitinha a pris la troisième place. Certains joueurs du PSG vont encore être récompensés de leur brillante année et ce, dans très peu de temps. Le 3 novembre sera dévoilé par le syndicat des joueurs, le onze FIFPRO de 2025. Ces dernières heures, la shortlist est sortie et le PSG est l'équipe la plus représentée.

Le PSG peut se montrer confiant

Comme on peut le voir, sept Parisiens sont en effet présents. C'est le cas de Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha et Gianluigi Donnarumma (aujourd'hui à Manchester City). Pour rappel, ce sont les joueurs du monde entier qui voteront pour élire l'équipe la plus forte possible. Le PSG peut s'avancer confiant tant sa domination a été totale ces derniers mois en Europe. C'est aussi une belle fierté pour le Portugal, qui place 4 joueurs (trois joueurs du PSG et Cristiano Ronaldo) dans les nommés.

Le PSG aura encore pas mal de travail cette saison pour confirmer son statut et tenter de faire un back to back en Ligue des champions. Pour le moment, tout va bien pour les hommes de Luis Enrique malgré les récentes blessures. L'Espagnol est toujours très exigeant avec son groupe. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du FC Lorient, un adversaire en difficulté en Ligue 1. Paris aura à coeur de confirmer après son succès contre le Stade Brestois et ainsi tenter de faire l'écart avec les poursuivants, qui sont assez nombreux pour le moment.