LdC : Galatasaray - Liverpool : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Tellement antisémite quon a rendu hommage a illan halimi contre vous avec ce magnifique tifo.. laisse tomber tes endoctriné ou remplie de haine envers l'étranger je sais pas mais il y a un truc.. ou tu est peut être un fanatique religieux intolérant ? Bref.. on ne sera jamais d'accord.. mais etre contre netanyaoud ne veut pas dire être antisémite.. si tu nie le génocide a gaza qui a fait des millions de morts.. cest infâme jai pas les mots..