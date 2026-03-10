bordeaux encore retrograde eyraud lache une bombe eyraud 12 393423

« Quand votre famille est menacée », il a tourné la page de l’OM

L’OM va prochainement devoir pérenniser son projet en nommant un nouveau président. S’il y a bien quelqu’un qui sait à quel point il est difficile de gérer un club comme Marseille, c’est Jacques-Henri Eyraud.
Pablo Longoria avait pris la succession de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l’OM en 2022. Mais l’Espagnol va lui aussi quitter le club phocéen dans les prochaines heures, même s’il n’a déjà plus de responsabilités opérationnelles. Alban Juster a été nommé président du directoire par intérim, en attendant que la direction trouve un nouvel homme fort.
De 2016 à 2021, l’OM avait un président sous le nom de Jacques-Henri Eyraud. L’entrepreneur français avait aidé Frank McCourt à lancer son projet en France. Mais il ne partira pas dans les meilleures conditions, sa popularité sur la Canebière étant très faible. Son mandat a notamment été marqué par l’envahissement de la Commanderie par des supporters excédés par la direction que prenait leur club.

Eyraud encore traumatisé par l'OM 

Lors d'une interview accordée au Média Carré, Eyraud a notamment eu le temps de revenir sur son aventure à l'Olympique de Marseille. Et il avoue avoir tourné la page bien que traumatisé : « Je l’ai digéré parce que j’ai tourné la page. Avec les bons moments, les moins bons moments.(…) Quand vous donnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre vie pendant 5 ans et que vous arrivez à ce type de conflictualité, bien sûr que c’est dur.
Quand votre famille est menacée… Mais la justice est là. Ils ont été condamnés à la fois les cyberharceleurs et ceux qui ont mené l’envahissement de la Commanderie. La justice est passée, mais moi je suis passé à autre chose. (...) Ce n’est pas jamais agréable de recevoir des menaces de mort. Ce n’est jamais agréable d’être sous la protection de la BAC de Marseille. Ce n’est jamais agréable d’avoir un officier de sécurité avec soi. Ça ne devrait pas être le foot ça ».

Voilà qui a le mérite d’être clair et d’en dire long sur le quotidien parfois pesant qui règne à Marseille. L’OM traverse aujourd’hui encore une période difficile, mais le club peut encore viser une place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Ce serait un moindre mal pour un club qui court toujours après un titre depuis 2010.
