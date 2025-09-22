ICONSPORT_267396_0650
Fabian Ruiz et Achraf Hakimi

Le PSG revient à Marseille, le groupe révélé

PSG22 sept. , 11:14
parCorentin Facy
Le PSG a dévoilé ce lundi matin son groupe de joueurs retenus pour le match face à l'OM.
Le groupe du Paris Saint-Germain pour le match reporté à ce lundi soir contre l'Olympique de Marseille était très attendu. Il ne comporte finalement aucune surprise. Les joueurs nommés au Ballon d'Or sont bien du déplacement dans la cité phocéenne et disputeront par conséquent le Classique (Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha...). En revanche, Bradley Barcola est toujours forfait, lui qui ne figurait déjà pas dans le groupe parisien pour le match initialement prévu ce dimanche. Ibrahim Mbaye sera lui aussi de la partie mais rejoindra le groupe parisien plus tard dans la journée en raison d'une épreuve du  Baccalauréat ce lundi matin, précise RMC.
Derniers commentaires

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

Je prefere regarder un match de foot que la remise du ballon d'or que je ne regarderais pas.

L'OL perd un atout majeur en Europa League

"va donc devoir trouver une solution pour ce match face à une formation néerlandaise ... " la solution est toute faite .. morton tessman sulc au milieu

Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

À leur place, je ne me présente pas. 3 points perdus sur tapis vert ne devraient pas leur faire mal.

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

Tourne, vire, il n'y a rien a faire, un lyonnais qu'il soit soi-disant journaliste ou simple lyonnix, ca restera toujours une grosse merde !

TV : Utrecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est l'IA qui donne la compos maintenant. Foot01 ne rédige plus rien, comme ça plus de stagiaire à payer.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

