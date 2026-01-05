PSG : Un invité très spécial pour sauver le Parc des Princes

ICONSPORT_281340_0002
Pour le derby parisien, le PSG avait convié une personnalité que l'on n'avait plus vue au Parc des Princes depuis longtemps, à savoir l'adjoint au sport de Paris. Certains y voient un signe du réchauffement en cours entre les champions d'Europe et la ville dans le dossier du stade. 
A quelques mois des élections municipales, le Paris Saint-Germain affirme toujours vouloir déménager du Parc des Princes et hésite entre Massy et Poissy pour y construire un méga-stade de 90.000 places. Cependant, tandis qu'Anne Hidalgo commence à ranger ses cartons, puisqu'elle ne se représentera pas, Nasser Al-Khelaifi semble vouloir renouer le fil du dialogue avec l'actuelle municipalité. Comme l'a constaté Bruno Salomon, dans la tribune VIP du Parc des Princes dimanche soir lors du derby de Paris, le président qatari du Paris SG avait convié Pierre Rabadan, adjoint en charge des Sports élu de la majorité actuelle. Cela faisait bien longtemps que l'on n'avait plus vu ce dernier dans le stade de la Porte de Saint-Cloud, et ce n'est pas anodin.

Le PSG et le Parc des Princes, l'espoir revient

Entre la municipalité actuelle et Nasser Al-Khelaifi, la situation était devenue plus que compliquée, Anne Hidalgo n'étant même pas conviée à Munich l'an dernier pour la finale de la Ligue des champions, pas plus que ses adjoints lors de la célébration du titre le lendemain au Parc des Princes. Alors, la présence de Pierre Rabadan est le signal que les choses évoluent peut-être dans le bon sens pour conserver le PSG dans le stade, c'est-à-dire que la ville pourrait accepter de le vendre au club de la capitale. « Y-aurait-il un léger réchauffement entre le PSG et la mairie de Paris ? Le club a invité l'adjoint au Sport de la ville pour le derby, Pierre Rabadan était bien présent dans les tribunes du Parc des Princes (...) Ce n’est pas anodin ? Assurément... », constate le journaliste d'Ici Paris Ile-de-France. 
Pour aller dans le sens de Bruno Salomon, on peut remarquer que malgré des réunions et des visites sur les sites envisagés, le Paris Saint-Germain n'a fait aucune annonce officielle en 2025. Et cela alors qu'il avait été dit que le club de la capitale prendrait une position définitive avant la fin de l'année. On sait seulement que si le PSG doit quitter le Parc des Princes, ce sera soit pour Poissy ou pour Massy. Tout cela alors que le Collectif Ultras Paris milite forcément pour rester au Parc. 
0
