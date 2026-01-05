PSG : Un invité très spécial pour sauver le Parc des Princes

Désolé ce WE , nos arbitres étaient tous embrumés des lendemains de fête .
Les Olympitres quoi...ils ont décidé qu'ils ramenaient de la visu sur la L1 alors que ce sont des clowns .
Lol "une fois" qu'il ose dire le pillier de comptoir
Entre ca et les penos cadeaux offerts aux adversaires sans vérifier la VAR alors qu'on check le moindre de nos potentiels péno et chaque but qu'on plante....on a très bien compris que notre hégémonie dérange et qu'il faut satisfaire la plèbe puante en nous tapant dessus
L'équipe pro Qatar, 😂 l'OM se fait voler des dizaines de fois, mais, l'arbitrage est gentil😂les cancres ne changeront jamais, c'est Comme pour Lyon, qui se fait "enfler" mais, pour les journalopes ce n'est pas vrai.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Y-aurait-il un léger réchauffement entre le PSG et la mairie de Paris ? Le club a invité l'adjoint au sport de la ville pour le derby, Pierre Rabadan était bien présent dans les tribune du Parc des Princes @iciparisidf #PSGPFC