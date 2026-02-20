ICONSPORT_350033_0213

Cascade de blessés au PSG, Luis Enrique est fataliste

PSG20 févr. , 15:20
parCorentin Facy
Comme souvent depuis le début de la saison, Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs contre Metz samedi. Cette fois, c’est Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Senny Mayulu qui manqueront à l’appel.
Contrairement à la saison dernière, Luis Enrique doit jongler avec de nombreuses blessures au sein de son effectif depuis plusieurs mois. La Coupe du monde des clubs a chamboulé la préparation du PSG et depuis, les blessures s’enchaînent à un rythme régulier dans la capitale française. Dernier exemple en date, Ousmane Dembélé, victime d’une gêne au mollet gauche contre l’AS Monaco et qui s’ajoute à la liste des absents pour la réception du FC Metz ce samedi lors de la 23e journée de Ligue 1.

Luis Enrique agacé par les blessures

Un coup dur pour Luis Enrique, qui se désolé de ces blessures à répétition comme il l’a fait savoir en conférence de presse. « Ce qui a changé ma mentalité cette année par rapport aux dernières saisons, c'est le nombre de blessures. Je ne peux pas changer beaucoup de joueurs à cause des blessures. On cherche à gérer ça de la meilleure des manières » a commenté le technicien espagnol du Paris Saint-Germain avant de poursuivre.
« C'est difficile de comparer entre deux équipes ou entre deux saisons. Mais cette année a été particulière parce qu'on a débuté la saison presque sans entraînement. Je ne cherche pas d'excuse là-dedans ou sur le nombre de blessés. Mais c'est comme ça quand tu es entraîneur du PSG. C’est tellement particulier que tu ne peux pas faire tourner parce qu’il y a trois blessés en moyenne » constate-t-il. Face à Metz, Luis Enrique devra de nouveau composer avec plusieurs joueurs absents.

Un vrai caillou dans la chaussure de l’entraîneur du Paris Saint-Germain cette saison, dont le technicien espagnol se serait bien passé alors que les matchs vont s’enchaîner avec le retour de la Ligue des Champions en ce mois de février et alors que le PSG court après le RC Lens, actuel leader, en Ligue 1.
Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

