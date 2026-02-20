Cascade de blessés au PSG, Luis Enrique est fataliste

Comme souvent depuis le début de la saison, Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs contre Metz samedi. Cette fois, c’est Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Senny Mayulu qui manqueront à l’appel.

Contrairement à la saison dernière, Luis Enrique doit jongler avec de nombreuses blessures au sein de son effectif depuis plusieurs mois. La Coupe du monde des clubs a chamboulé la préparation du PSG et depuis, les blessures s’enchaînent à un rythme régulier dans la capitale française. Dernier exemple en date, Ousmane Dembélé, victime d’une gêne au mollet gauche contre l’AS Monaco et qui s’ajoute à la liste des absents pour la réception du FC Metz ce samedi lors de la 23e journée de Ligue 1

Luis Enrique agacé par les blessures

Un coup dur pour Luis Enrique, qui se désolé de ces blessures à répétition comme il l’a fait savoir en conférence de presse. « Ce qui a changé ma mentalité cette année par rapport aux dernières saisons, c'est le nombre de blessures. Je ne peux pas changer beaucoup de joueurs à cause des blessures. On cherche à gérer ça de la meilleure des manières » a commenté le technicien espagnol du Paris Saint-Germain avant de poursuivre.

« C'est difficile de comparer entre deux équipes ou entre deux saisons. Mais cette année a été particulière parce qu'on a débuté la saison presque sans entraînement. Je ne cherche pas d'excuse là-dedans ou sur le nombre de blessés. Mais c'est comme ça quand tu es entraîneur du PSG. C’est tellement particulier que tu ne peux pas faire tourner parce qu’il y a trois blessés en moyenne » constate-t-il. Face à Metz, Luis Enrique devra de nouveau composer avec plusieurs joueurs absents.

Lire aussi Il dévoile les deux joueurs qui plombent le PSG

Un vrai caillou dans la chaussure de l’entraîneur du Paris Saint-Germain cette saison, dont le technicien espagnol se serait bien passé alors que les matchs vont s’enchaîner avec le retour de la Ligue des Champions en ce mois de février et alors que le PSG court après le RC Lens, actuel leader, en Ligue 1.