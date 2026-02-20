Le PSG prolonge le flop intouchable de Luis Enrique

Souvent décevant dans ses performances, Lucas Beraldo voit régulièrement son nom associé à des rumeurs de départ. Le défenseur central n'est pourtant pas près de quitter le Paris Saint-Germain. Au contraire, le Brésilien se rapproche d’une prolongation de contrat grâce à la confiance de son entraîneur Luis Enrique.

Ce n’est pas forcément l’affiche la plus séduisante, mais Lucas Beraldo attend sans doute la réception de Metz avec impatience. La visite de la lanterne rouge au Parc des Princes samedi pourrait inciter Luis Enrique à opérer quelques changements dans son onze. C’est en tout cas le scénario espéré par le Brésilien qui joue les spectateurs au Paris Saint-Germain . Depuis la victoire à Auxerre (0-1) le 23 janvier, c’était il y a près d’un mois, le défenseur central de 22 ans n’a plus foulé les pelouses en compétition. Lucas Beraldo vient de passer les cinq derniers matchs de son équipe sur le banc des remplaçants.

Luis Enrique y tient

La statistique traduit bien son rôle dans l’effectif. Derrière Marquinhos, Willian Pacho, Illya Zabarnyi voire Lucas Hernandez, l’ancien joueur de São Paulo arrive loin, très loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Autant dire que la situation n’est pas facile à vivre pour Lucas Beraldo. Ce n’est sûrement pas un hasard si son nom revient régulièrement dans les rumeurs de départ. Il n’empêche que la séparation tant évoquée n’a toujours pas eu lieu.

Et pour cause, Luis Enrique s’oppose encore et toujours à son départ. L’international brésilien, seulement aligné à 12 reprises cette saison toutes compétitions confondues, mais jamais en Ligue des Champions, garde étrangement la confiance de son entraîneur. La preuve, alors que son contrat expire en 2028, Lucas Beraldo devrait bientôt signer une prolongation, annonce le site de L’Equipe. A croire que le coach parisien le considère comme un excellent remplaçant malgré sa fébrilité évidente à chaque apparition.