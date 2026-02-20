Le PSG prolonge le flop intouchable de Luis Enrique

ICONSPORT_264442_0204
20 févr.
parEric Bethsy
Souvent décevant dans ses performances, Lucas Beraldo voit régulièrement son nom associé à des rumeurs de départ. Le défenseur central n'est pourtant pas près de quitter le Paris Saint-Germain. Au contraire, le Brésilien se rapproche d’une prolongation de contrat grâce à la confiance de son entraîneur Luis Enrique.
Ce n’est pas forcément l’affiche la plus séduisante, mais Lucas Beraldo attend sans doute la réception de Metz avec impatience. La visite de la lanterne rouge au Parc des Princes samedi pourrait inciter Luis Enrique à opérer quelques changements dans son onze. C’est en tout cas le scénario espéré par le Brésilien qui joue les spectateurs au Paris Saint-Germain. Depuis la victoire à Auxerre (0-1) le 23 janvier, c’était il y a près d’un mois, le défenseur central de 22 ans n’a plus foulé les pelouses en compétition. Lucas Beraldo vient de passer les cinq derniers matchs de son équipe sur le banc des remplaçants.

Luis Enrique y tient

La statistique traduit bien son rôle dans l’effectif. Derrière Marquinhos, Willian Pacho, Illya Zabarnyi voire Lucas Hernandez, l’ancien joueur de São Paulo arrive loin, très loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Autant dire que la situation n’est pas facile à vivre pour Lucas Beraldo. Ce n’est sûrement pas un hasard si son nom revient régulièrement dans les rumeurs de départ. Il n’empêche que la séparation tant évoquée n’a toujours pas eu lieu.
Et pour cause, Luis Enrique s’oppose encore et toujours à son départ. L’international brésilien, seulement aligné à 12 reprises cette saison toutes compétitions confondues, mais jamais en Ligue des Champions, garde étrangement la confiance de son entraîneur. La preuve, alors que son contrat expire en 2028, Lucas Beraldo devrait bientôt signer une prolongation, annonce le site de L’Equipe. A croire que le coach parisien le considère comme un excellent remplaçant malgré sa fébrilité évidente à chaque apparition.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 22 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

