Bordeaux : La bonne affaire qui fait gagner 50 000 euros

Arrivé en janvier 2025 pour épauler Andy Carroll sur le front de l’attaque bordelaise, Etienne Beugré quitte les Girondins de Bordeaux. L’attaquant ivoirien ne compte que deux apparitions avec l’équipe première (en Coupe de France). Le six fois champion de France va réaliser une belle économie.

C’est la fin d’un long feuilleton en Gironde. Après un an, Étienne Beugré va stopper son aventure du côté des Girondins de Bordeaux . L’attaquant ivoirien a débarqué au sein de l’effectif de Bruno Irles en janvier 2025 pour suppléer Andy Carroll. Après des débuts réussis, l’ancien attaquant de Maribor a plongé comme l’ensemble de l’effectif. Cet été, la direction bordelaise a indiqué qu’elle ne comptait pas sur lui. Cependant, aucune porte de sortie n’a été trouvée, le salaire volumineux du joueur (10 000 euros par mois en N2, plus gros salaire du club) n’aidant pas.

Beugré va partir, Bordeaux fait une belle économie

Cette saison, Etienne Beugré a joué la majorité du temps avec l’équipe réserve en Régional 1 (trois apparitions) et ne compte que neuf minutes de jeu avec l’équipe première en Coupe de France. Sud Ouest révèle cette semaine qu’un accord a été trouvé avec le club du FC Kyzylzhar Petropavlovsk, une équipe kazakhstanaise. Un départ qui soulage les finances des Girondins de Bordeaux.

Toujours selon la presse locale, le départ du joueur permet une économie de 50 000 euros sur cette fin de la saison. Toujours dans l’optique de son plan de continuation concernant le remboursement de sa dette, les Girondins de Bordeaux vont réaliser une belle économie en mettant fin à ce fiasco sportif et financier. Sur le terrain, ce recrutement est en effet considéré comme un échec en Gironde. Désormais, le club doit encore remonter en National (futur Ligue 3) pour rester dans ses objectifs fixés en début de saison. Le club aquitain compte trois points de retard sur le leader de la poule A la Roche sur Yon.