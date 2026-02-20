ICONSPORT_278494_0217

Bordeaux : La bonne affaire qui fait gagner 50 000 euros

Bordeaux20 févr. , 13:40
parNathan Hanini
Arrivé en janvier 2025 pour épauler Andy Carroll sur le front de l’attaque bordelaise, Etienne Beugré quitte les Girondins de Bordeaux. L’attaquant ivoirien ne compte que deux apparitions avec l’équipe première (en Coupe de France). Le six fois champion de France va réaliser une belle économie.
C’est la fin d’un long feuilleton en Gironde. Après un an, Étienne Beugré va stopper son aventure du côté des Girondins de Bordeaux. L’attaquant ivoirien a débarqué au sein de l’effectif de Bruno Irles en janvier 2025 pour suppléer Andy Carroll. Après des débuts réussis, l’ancien attaquant de Maribor a plongé comme l’ensemble de l’effectif. Cet été, la direction bordelaise a indiqué qu’elle ne comptait pas sur lui. Cependant, aucune porte de sortie n’a été trouvée, le salaire volumineux du joueur (10 000 euros par mois en N2, plus gros salaire du club) n’aidant pas.

Beugré va partir, Bordeaux fait une belle économie

Cette saison, Etienne Beugré a joué la majorité du temps avec l’équipe réserve en Régional 1 (trois apparitions) et ne compte que neuf minutes de jeu avec l’équipe première en Coupe de France. Sud Ouest révèle cette semaine qu’un accord a été trouvé avec le club du FC Kyzylzhar Petropavlovsk, une équipe kazakhstanaise. Un départ qui soulage les finances des Girondins de Bordeaux.
Toujours selon la presse locale, le départ du joueur permet une économie de 50 000 euros sur cette fin de la saison. Toujours dans l’optique de son plan de continuation concernant le remboursement de sa dette, les Girondins de Bordeaux vont réaliser une belle économie en mettant fin à ce fiasco sportif et financier. Sur le terrain, ce recrutement est en effet considéré comme un échec en Gironde. Désormais, le club doit encore remonter en National (futur Ligue 3) pour rester dans ses objectifs fixés en début de saison. Le club aquitain compte trois points de retard sur le leader de la poule A la Roche sur Yon.

Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

