Capitaine de l'OM : Beye a tranché (pour l'instant)

Les premiers choix d’Habib Beye ce vendredi soir contre Brest seront scrutés de près à l’OM, à commencer par l’identité de son capitaine. En l’absence de Leonardo Balerdi, il ne devrait pas y avoir de surprise.

Un changement est aussi guetté au niveau du brassard de capitaine. Mais en l’absence de Leonardo Balerdi (suspendu), il ne devrait pas y avoir de surprise à ce niveau. Selon les informations du compte insider @OM_Fada, c’est Pierre-Emile Hojbjerg qui sera capitaine. Un choix pas forcément définitif puisque Habib Beye attend le stage en Espagne la semaine prochaine pour se faire un avis plus approfondi sur la question.

« Info : pas de changement de capitanat ce soir pour Habib Beye. En l'absence de Balerdi, ce sera Pierre-Emile Hojbjerg à Brest. Le nouveau coach olympien attend le stage à Marbella la semaine prochaine pour prendre sa décision. Il souhaite voir comment se comportent les joueurs en communauté, sur et en dehors des terrains » publie le compte spécialisé sur X. Ce vendredi soir au stade Francis-le-Blé, Pierre-Emile Hojbjerg sera donc capitaine, comme face à Strasbourg le week-end dernier. Un choix qui n’a rien de révolutionnaire puisque le Danois était déjà le vice-capitaine de Roberto De Zerbi derrière Leonardo Balerdi.