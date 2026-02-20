ICONSPORT_246975_0035

Capitaine de l'OM : Beye a tranché (pour l'instant)

Les premiers choix d’Habib Beye ce vendredi soir contre Brest seront scrutés de près à l’OM, à commencer par l’identité de son capitaine. En l’absence de Leonardo Balerdi, il ne devrait pas y avoir de surprise.
Habib Beye s’est officiellement engagé mercredi soir à l’Olympique de Marseille et 48 heures plus tard, l’ex-entraîneur du Stade Rennais s’apprête à diriger son premier match officiel sur le banc du club phocéen. L’OM défie Brest ce vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, un match pour lequel la première composition d’Habib Beye est attendue avec impatience par les observateurs de l’actuel 4e de Ligue 1.

Un changement est aussi guetté au niveau du brassard de capitaine. Mais en l’absence de Leonardo Balerdi (suspendu), il ne devrait pas y avoir de surprise à ce niveau. Selon les informations du compte insider @OM_Fada, c’est Pierre-Emile Hojbjerg qui sera capitaine. Un choix pas forcément définitif puisque Habib Beye attend le stage en Espagne la semaine prochaine pour se faire un avis plus approfondi sur la question.
ICONSPORT_339026_0454
« Info : pas de changement de capitanat ce soir pour Habib Beye. En l'absence de Balerdi, ce sera Pierre-Emile Hojbjerg à Brest. Le nouveau coach olympien attend le stage à Marbella la semaine prochaine pour prendre sa décision. Il souhaite voir comment se comportent les joueurs en communauté, sur et en dehors des terrains » publie le compte spécialisé sur X. Ce vendredi soir au stade Francis-le-Blé, Pierre-Emile Hojbjerg sera donc capitaine, comme face à Strasbourg le week-end dernier. Un choix qui n’a rien de révolutionnaire puisque le Danois était déjà le vice-capitaine de Roberto De Zerbi derrière Leonardo Balerdi.

Derniers commentaires

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Bien sûr qu'on peut gagner mais je dis juste que c'est un peu tôt de dire qu'on va finir devant l'OM alors qu'on joue le RCS et ce même OM derrière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains si on prend 4 points contre ces 2 équipes (idéalement 6 pour mettre l'OM à 8 points minimum) mais il faut aussi envisager qu'on peut perdre ces 2 matchs. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre.

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

sinon tu envisages des fois des éventualités ou on gagne ?

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

tu envisages que des éventualités ou on perd mais t'es pas pessimiste ? en étant réaliste on peut aussi gagner nos 2 prochains matchs. moi perso je préfère le voir comme ça. et quand bien même on les perds il restera 10 matchs de L1 le podium sera donc encore accessible. nos concurrents ne vont pas tout gagner non plus

OL : Deux retours et cinq forfaits à Strasbourg

Endrick sulc ? On a vu ça contre Laval, les 2 en BU n'ont aucun automatisme, c'était une des pires prestations de la saison, jamais plus !

OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

Ah non, je suis pas pessimiste, je dis juste que c'est pas si facile de dire qu'on va finir devant l'OM et qu'on peut très bien perdre nos 2 prochains matchs. Envisager toutes les éventualités c'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste lorsque l'on parle de foot où tout n'est pas acquis !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

