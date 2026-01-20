LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

C'est clair... le 1er la sortie mode gardien de balle sans se coucher...le 2eme pffff mais bordel tu mets les poings... et en face Doueet Dembélé pas la...Vitinha sans Neves et avec Riz en mode vacances c'est plus la même... Ruiz je reviens dessus mais depuis pas mal de matchs c'est plus ça...bon on est habitué au caviar donc on est plus critique mais la dynamique n'est pas la, limpression d'être lannee derniere avec 2 mois de retard... meme match que Athletico l'année derniere...