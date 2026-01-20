ICONSPORT_282905_0141
Luis Suarez

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Ligue des Champions20 janv. , 23:00
parMehdi Lunay
14
Ligue des champions, phase de ligue, 7e journée
Stade José Alvalade
Sporting-PSG 2-1
Buts : Luis Suarez (74e, 90e) pour le Sporting ; Kvaratskhelia (79e) pour le PSG
Dominateur, le PSG a manqué de réussite face au Sporting. Les Parisiens ont été battus au Portugal 2-1 avec notamment 3 buts annulés. Ils réalisent une mauvaise opération au classement.
Bien installé dans le top 8, le Paris Saint-Germain voulait gagner à Lisbonne pour sécuriser sa place en huitièmes de finale. Sur un terrain hostile aux clubs français, le PSG réalisait un excellent début de match. Paris étouffait son adversaire par un pressing constant. Le Sporting subissait et craquait finalement sur une tête de Zaire-Emery (30e). Néanmoins, le but était annulé pour une faute de Mayulu sur Geny Catamo. Pas en réussite, le PSG se voyait annuler un deuxième but avant le repos de Dembélé pour hors-jeu (42e).

Le show Luis Suarez

Après la pause, le PSG restait dominateur mais le Sporting était bien plus dangereux. Trincao était proche d'offrir un but à Luis Suarez mais le Colombien était trop court (52e). Paris marquait un troisième but invalidé via Dembélé (57e) pour hors-jeu. Le Ballon d'Or obligeait Rui Costa à réaliser une belle parade en angle fermé (61e). Chevalier était aussi sollicité par le remuant Catamo.
Le PSG était finalement puni par l'ancien attaquant de l'OM Luis Suarez. Sur un corner mal dégagé, le Colombien était à l'affût dans la surface pour tromper Chevalier. Le PSG réagissait et égalisait avec une frappe sublime de Kvaratskhelia. Néanmoins, Luis Suarez frappait encore à la 90e pour donner la victoire aux siens d'une belle tête. 2-1, le PSG dit adieu à la première place de la phase de Ligue et va devoir battre Newcastle pour assurer le top 8.

Champions League

20 janvier 2026 à 21:00
Sporting CP
Suárez Charris74'Suárez Charris90'
2
1
Match terminé
Paris Saint Germain
Kvaratskhelia79'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
K. Kvaratskhelia
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
90
ENTRE
G. Kochorashvili
Sporting CPSporting CP
SORT
F. Machado Mota de Castro Trincão
Sporting CPSporting CP
Carton jaune
90
R. Dantas da Silva
Sporting CPSporting CP
But
90
L. Suárez Charris
Sporting CPSporting CP
Voir Les Détails Complets Du Match
14
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée

Derniers commentaires

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Faudrait mettre Sofanov et virer chevalier des buts. ceci dit à la même époque la saison derniere Paris était 24 ou 25 eme et on connaît la suite

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Cassé peut-être pas mais moins de folie... Paris est attendu maintenant ca joue peut-être

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Il y avait faute sur le 1er but refusé... relou l Mais réel...après pas un match de LDC ine equipe mode L1 des champions... mauvaise mais vaillante... Paris faiblard en ce moment, le milieu n'est plus la, Hakimi manque, Doue et Dembélé pas la ..et Mayulu 🤦🏼‍♂️

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

250.000 € par mois, avec les salaires de Garcia, Lirola et Blanco économisés l'OM a les moyens.

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

C'est clair... le 1er la sortie mode gardien de balle sans se coucher...le 2eme pffff mais bordel tu mets les poings... et en face Doueet Dembélé pas la...Vitinha sans Neves et avec Riz en mode vacances c'est plus la même... Ruiz je reviens dessus mais depuis pas mal de matchs c'est plus ça...bon on est habitué au caviar donc on est plus critique mais la dynamique n'est pas la, limpression d'être lannee derniere avec 2 mois de retard... meme match que Athletico l'année derniere...

