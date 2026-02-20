OL : Lyon finira sur le podium, l'OM n'a aucune chance

L’Olympique Lyonnais vit une saison presque parfaite. Au bord du gouffre l’été dernier, le club rhodanien occupe désormais une place sur le podium de Ligue 1. Avec 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OL peut rêver de Ligue des champions.

L’Olympique Lyonnais veut tenter la passe de 14 ce dimanche soir à Strasbourg. En cas de succès, les hommes de Paulo Fonseca battront le record de victoires consécutives établi en 2006 par le club. Cette saison, le septuple champion de France vit une renaissance. Troisième du championnat, l’OL reste en lice dans toutes les compétitions. Malgré un effectif réduit et surtout éreinté, les résultats s'enchaînent pour Paulo Fonseca. Après 22 journées de Ligue 1 , Lyon pointe avec cinq points d’avance sur l’OM, principal candidat pour le podium.

L’OL devant l’OM selon Rothen

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen ne pense pas que l’OM repassera devant son rival cette saison. « On ne peut pas dire que les derniers matchs de Lyon sont incroyables, mais ça tourne pour eux parce qu’il y a cette dynamique et cette entente dans le groupe. Les joueurs sont en total accord avec ce que veut mettre en place l’entraîneur, » explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre.

« Ça se sent que Fonseca a en lui l’ADN de ce club en lui maintenant. Il a ce club dans la peau. Il faudrait lui demander s’il a autant apprécié entraîner l'AC Milan ou Lille. Je ne vois pas l’OL sortir du podium. Et rien qu’être sur le podium, c’est la cerise sur le gâteau, » conclut-il. Pour rappel, l’OL et l’OM s’affrontent dans l’Olympico le 1er mars prochain. Une rencontre qui va décider du sort de la course au podium. L’OL devra par la suite gérer un calendrier assez dense avec un quart de finale de Coupe de France et le retour de l’Europa League pour les huitièmes de finale.