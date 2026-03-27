Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Khvicha Kvaratskhelia

PSG : Kvaratskhelia refuse d'aller à Arsenal

PSG27 mars , 13:00
parClaude Dautel
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Alors que des rumeurs l'envoient à Arsenal, Khvicha Kvaratskhelia est très clair concernant son avenir. Le PSG peut dormir tranquille, les Gunners sont déjà mis KO.
Ce jeudi, des médias anglais ont annoncé qu'Arsenal, actuel leader de Premier League, était très intéressé par Khvicha Kvaratskhelia, et que l'international géorgien était intéressé par un éventuel départ vers Londres. Arrivé au mercato d'hiver 2025 au Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de Naples a largement contribué à la quête de la Ligue des champions par le club français, et son départ aussi rapidement peut sembler étrange. Et 24 heures après les premiers bruits sur ce contact pris par Arsenal avec l'entourage de Khvicha Kvaratskhelia, le Daily Mail l'annonce déjà brutalement, l'attaquant parisien n'a nullement l'intention de quitter le club de la capitale, que ce soit pour Arsenal ou même pour une autre équipe européenne.

Khvicha Kvaratskhelia restera au PSG

Journaliste pour le tabloïd anglais, Simon Jones est clair sur ce dossier : « Le joueur comme le PSG restent fermes sur leur refus d'écouter les offres ». Avec un contrat jusqu'en 2029, et un salaire parmi les plus gros du Paris Saint-Germain puisqu'il touche 10,8 millions d'euros par an, Khvicha Kvaratskhelia n'est pas sous pression, et s'il doit quitter un jour le PSG, l'international géorgien de 25 ans n'a pas réellement intérêt à le faire actuellement. Pour Luis Campos, qui a bataillé durement avec Aurelio de Laurentiis pour faire venir Kvaratskhelia, il s'agit clairement d'une des plus belles opérations. Car le joueur acheté pour 80 millions d'euros au Napoli, frôle désormais les 100 millions d'euros. Son impact lors des matchs décisifs en Ligue des champions y est évidemment pour beaucoup.
Cependant, Arsenal pourrait tout de même faire ses emplettes au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Le nom de Senny Mayulu circule en effet du côté de l'Emirates Stadium, le jeune joueur parisien ne semblant pas vouloir s'inscrire dans la durée au PSG, même si Luis Enrique lui a clairement accordé sa confiance, y compris lors de la finale de la Ligue des champions. Les Gunners pourraient s'offrir un Parisien, mais pas Kvaratskhelia.
K. Kvaratskhelia

K. Kvaratskhelia

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

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