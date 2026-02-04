Rennes : « T'es pas un bon joueur toi », Beye détruit Al-Tamari

Arrivé à Rennes il y a tout juste un an, Mousa Al-Tamari est rapidement devenu un joueur important de l'effectif malgré les différentes successions d'entraineurs. Sous les ordres de Habib Beye, il connaît toutefois quelques remous.

Le Stade Rennais est entré dans une nouvelle crise de résultats qui ne tombe clairement pas au meilleur moment. De nombreux supporters ont critiqué leur direction après la vente de Kader Meïté, grand espoir rennais, à Al-Hilal lors du mercato hivernal qui vient de se conclure, en lui reprochant de ne pas faire preuve de suffisamment d'ambition.

En parallèle, les hommes de Habib Beye viennent d'enchaîner trois revers consécutifs, avec une défaite 0-2 à domicile face à Lorient, puis deux gifles reçues à Monaco (4-0) puis à Marseille en Coupe de France (3-0). Forcément, une telle spirale négative fait naître des tensions en interne, alors qu'un conflit est en train d'émerger entre Habib Beye et l'un de ses joueurs, Mousa Al-Tamari.

Conflit ouvert entre Habib Beye et Mousa Tamari

Dans des propos rapportés par Mohamed Toubache-Ter, on apprend qu'Habib Beye s'en est ouvertement pris à Mousa Al-Tamari à la mi-temps du match face l'OM ce mardi 3 février. «T'es pas un bon joueur toi, t'es là pour percuter, c'est tout », aurait lancé l'entraineur du Stade Rennais. Interloqué, Mousa Al-Tamari lui aurait répondu : « Comment il peut me parler comme ça ? Comment un joueur peut être en confiance quand on lui parle comme ça ? Vous trouvez que c'est normal ? » s'est insurgé l'ancien ailier jordanien de Montpellier.

Une querelle qui ne va clairement pas arranger une situation déjà bien envenimée par les résultats récents. Il faut remonter au 11 janvier pour voir les traces de la dernière victoire du Stade Rennais, qui était alors sur une série de 6 victoires en 7 matchs avant de totalement s'effondrer dans un mois de janvier souvent crucial pour la suite de la saison.