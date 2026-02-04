ICONSPORT_289630_0161

L’OM se déchire autour du cas Igor Paixao

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Igor Paixao divise les supporters du club phocéen. Sa prestation face à Rennes mardi soir (3-0) n’a pas été analysée de la même façon par tout le monde.
A la recherche d’un ailier gauche pour compenser les départs de Luis Henrique à l’Inter Milan et de Jonathan Rowe à Bologne, l’Olympique de Marseille a cassé sa tirelire pour faire venir Igor Paixao l’été dernier. Après de longues semaines de négociations, le club phocéen s’est aligné sur les exigences du Feyenoord en payant 30 millions d’euros hors bonus pour l’ailier brésilien de 25 ans. Un investissement difficile à juger après les six premiers mois de Paixao en Provence. Sur un plan purement statistique, les débuts du Brésilien sont corrects avec 9 buts toutes compétitions confondues dont 4 en Ligue des Champions ainsi que 4 passes décisives dont 3 en Ligue 1.
Globalement titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi malgré la concurrence d’Hamed Junior Traoré et désormais d’Ethan Nwaneri, l’ex-star du championnat néerlandais peine néanmoins à faire l’unanimité auprès des supporters de l’OM. Il faut dire que Paixao est très maladroit dans le dernier geste, payant sans doute un manque de lucidité en raison de sa générosité et de ses nombreux efforts défensifs. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 25 ans commence à clairement diviser les fans olympiens en deux camps.
« Moi ce p'tit brésilien à 30 ME j'aime beaucoup. Il défend, il appelle, il rechigne jamais, toujours dangereux, subit énormément de fautes, fait remonter le bloc, fatigue les adversaires, ne lâche jamais, et souvent oublié par ses coéquipiers. J’adhère totalement » a notamment publié sur X le compte Le Petit OM, très suivi par les supporters marseillais. D’autres internautes vont dans le même sens. « Paixao c'est une dinguerie ce qu'il propose sans ballon vraiment, y'en a vous méritez pas un mec qui se dépouille autant », « J’ai du mal avec les sifflets sur Paixao quand tu vois les efforts qu’il fait à chaque match » ou encore « De toute facon s'il avait de la finition on l'aurait pas eu à ce prix, à nous de le polir comme il se doit mais surtout d'être patient » peut-on lire.

Igor Paixao divise les supporters de l'OM

D’autres supporters de l’OM sont beaucoup plus catégoriques et n’en peuvent plus de la maladresse sans fin d’Igor Paixao. « Paixao il a 2 actions dans sa panoplie : le crochet puis frappe dans la tribune, ou l'accélération puis perte d'équilibre et chute tout seul », « Ça y est, Paixao a chopé le syndrome Malinovsky. Le gars qui envoyait praline sur praline dans son ancien club, et après 2 mois ici toutes ses frappes finissent au parc Chanot » ou encore « Paixao vraiment bravo pour l’énergie positive mais on est vraiment sur un sacré scam à 35millions » et « Paixão on a vu des highlights de missiles qu’il envoyait sous la barre avec Feyenoord. Mais depuis quelques matches faut voir les drop qu’il met » publient les supporters de l’OM plus sceptiques sur l’apport de l’ailier brésilien.
Igor Paixao va certainement devoir réussir à cumuler ses efforts défensifs importants et une efficacité offensive plus importante dans les semaines à venir s’il veut rester titulaire à Marseille. Mais dans cette période complexe, difficile pour Roberto De Zerbi de cracher sur un joueur si généreux et prêt à se sacrifier pour le collectif.

