PSG : Jérôme Alonzo trahit Lucas Chevalier

Dimanche dernier en Ligue 1, Matveï Safonov s’est à nouveau illustré avec un pénalty arrêté face à Strasbourg. Le portier russe continue de marquer des points face à la concurrence de Lucas Chevalier. Selon Jérôme Alonzo, l’ancien de Krasnodar doit être le nouveau numéro 1 cette saison.

Après une nouvelle belle performance face à Strasbourg en Ligue 1 , Matveï Safonov continue de prendre le dessus sur Lucas Chevalier. L’ancien portier du LOSC est désormais sur le banc après des prestations plus difficiles. Alors que les grandes échéances arrivent pour le club de la capitale, le choix du numéro 1 dans les cages doit être fait. Luis Enrique n’a pas encore tranché, mais certains observateurs souhaitent dorénavant un choix clair de l’Espagnol.

Luis Enrique doit choisir Safonov

Sur le plateau de l’Équipe du Soir, l’ancien gardien de but du PSG, Jérôme Alonzo pense que Matveï Safonov doit à présent être le numéro 1 dans les buts parisiens pour cette saison. « Il faut que le débat soit clos maintenant parce que pour un groupe, c’est très important d’avoir une stabilité à ce poste. Je n’ai jamais été d’accord avec cette phrase, ‘le meilleur jouera’ ça n’existe pas. Et même Luis Enrique n’en pense pas un mot. Aujourd’hui Safonov a pris sa chance et il a été bon quand il fallait », explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre. « Lucas Chevalier a quelques difficultés et pour le bien du groupe, pour le bien du PSG et pour la suite de la saison, je pense que Safonov doit rester dans les buts. Aujourd’hui Safonov a gagné le match et pour la stabilité d’un groupe, l’équilibre affectif, sportif, il est important qu’un gardien s’impose, » conclut-il. Un premier choix important sera fait par Luis Enrique ce dimanche soir à l’occasion du Classique contre l’Olympique de Marseille. Lucas Chevalier a été le titulaire lors des deux premières confrontations cette saison entre l’OM et le PSG.