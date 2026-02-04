ICONSPORT_286628_0405

PSG : Jérôme Alonzo trahit Lucas Chevalier

PSG04 févr. , 10:00
parNathan Hanini
1
Dimanche dernier en Ligue 1, Matveï Safonov s’est à nouveau illustré avec un pénalty arrêté face à Strasbourg. Le portier russe continue de marquer des points face à la concurrence de Lucas Chevalier. Selon Jérôme Alonzo, l’ancien de Krasnodar doit être le nouveau numéro 1 cette saison.
Après une nouvelle belle performance face à Strasbourg en Ligue 1, Matveï Safonov continue de prendre le dessus sur Lucas Chevalier. L’ancien portier du LOSC est désormais sur le banc après des prestations plus difficiles. Alors que les grandes échéances arrivent pour le club de la capitale, le choix du numéro 1 dans les cages doit être fait. Luis Enrique n’a pas encore tranché, mais certains observateurs souhaitent dorénavant un choix clair de l’Espagnol.

Luis Enrique doit choisir Safonov

Sur le plateau de l’Équipe du Soir, l’ancien gardien de but du PSG, Jérôme Alonzo pense que Matveï Safonov doit à présent être le numéro 1 dans les buts parisiens pour cette saison. « Il faut que le débat soit clos maintenant parce que pour un groupe, c’est très important d’avoir une stabilité à ce poste. Je n’ai jamais été d’accord avec cette phrase, ‘le meilleur jouera’ ça n’existe pas. Et même Luis Enrique n’en pense pas un mot. Aujourd’hui Safonov a pris sa chance et il a été bon quand il fallait », explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre. « Lucas Chevalier a quelques difficultés et pour le bien du groupe, pour le bien du PSG et pour la suite de la saison, je pense que Safonov doit rester dans les buts. Aujourd’hui Safonov a gagné le match et pour la stabilité d’un groupe, l’équilibre affectif, sportif, il est important qu’un gardien s’impose, » conclut-il. Un premier choix important sera fait par Luis Enrique ce dimanche soir à l’occasion du Classique contre l’Olympique de Marseille. Lucas Chevalier a été le titulaire lors des deux premières confrontations cette saison entre l’OM et le PSG.

Derniers commentaires

PSG : Des demandes « délirantes », Dembélé fait scandale

Si c'est vrai ce que vous écrivez , Dembelé peut partir cet été contre un bon chèque ( sachant qu'il est arrivé au PSG gratuitement et merci pour tout ❤️❤️❤️

PSG : Jérôme Alonzo trahit Lucas Chevalier

Je plaçais beaucoup d'espoir en chavalier après la saison de donnaruma, mais force est de constater que Safonov a gagné le duel alors même qu'il était désavantagé avec la titularisation pendant 4 mois de suite de chevalier

OL : Les Bad Gones dégoûtés

"Tout le monde", tu veux dire les parisiens éliminés au tour précédent?

OM : Greenwood déjà élu « meilleur joueur de Ligue 1 »

Sans son casier judiciaire il serait dans un club anglais, c'est une anomalie qu'il soit à l'OM mais tant mieux pour le club qui en profite, il est très fort dans cet effectif

OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds

Il met l'Espagne à ses pieds qui ne marquent toujours pas cela dit. 3 matchs, 0 but.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

