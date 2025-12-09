Le PSG refuse un échange délirant au mercato

Manchester United a identifié Bradley Barcola comme sa priorité pour le prochain mercato estival. Un échange avec Marcus Rashford est dans les tuyaux mais cette offre ne convient pas au PSG.

Très courtisé l’été dernier, Bradley Barcola est un joueur qui a une cote phénoménale en Europe . Il faut dire que les ailiers dans le style de l’international français, très forts dans la profondeur mais aussi capables d’être décisifs, commencent à se faire rare. Il y a quelques mois, le Bayern Munich avait notamment jeté son dévolu sur l’attaquant du PSG, qui avait fermé la porte à tout départ. Le club allemand s’était par conséquent rabattu sur Luis Diaz.

L’été prochain, c’est un nouveau géant du football européen qui pourrait toquer à la porte des dirigeants parisiens pour un potentiel transfert de Bradley Barcola. En effet, comme indiqué ce week-end, Manchester United est très chaud à l’idée de bondir sur le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Et les Red Devils ont un plan clairement identifié pour faire venir Barcola sans se ruiner pour autant. Le club de Premier League souhaite inclure Marcus Rashford dans la transaction afin de ne pas avoir une grosse somme d’argent à rajouter.

L’état-major de Manchester United sait que Luis Campos et Luis Enrique apprécient l’ailier anglais, actuellement prêté à Barcelone. Néanmoins, le site Fichajes nous apprend que pour la direction parisienne, un départ de Bradley Barcola n’est toujours pas envisageable. Un an après avoir refusé les avances du FC Barcelone pour son ailier de 23 ans, le champion d’Europe en titre n’a pas changé d’avis et souhaite toujours le conserver.

Un échange avec Marcus Rashford n’intéresse donc pas les dirigeants du PSG, qui pourraient s’intéresser à l’ailier anglais dans un futur proche, mais certainement pas dans le cadre d’un échange incluant Bradley Barcola. Le Paris SG voit son avenir avec l’ailier de l’équipe de France et souhaite toujours trouver un accord avec lui pour une prolongation à long terme, laquelle sera assortie d’une forte revalorisation salariale. Manchester United peut donc, à moins d’un très gros retournement de situation, faire une croix sur le natif de Lyon pour l’été 2026.