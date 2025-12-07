PSG : Barcola contre Rashford, la masterclass de Man United

Cette saison, Marcus Rashford vit une véritable renaissance du côté du FC Barcelone. L’Anglais a quitté en prêt Manchester United pour la Catalogne cet été. Le champion d’Espagne veut lever l’option d’achat, mais le Paris Saint-Germain pourrait jouer les trouble-fêtes. Le club de la capitale a des arguments, notamment avec Bradley Barcola.

Depuis quelques semaines, les rumeurs fleurissent autour d’une volonté du Paris Saint-Germain de signer Marcus Rashford cet été. Le club de la capitale suit de près la saison de l’Anglais du côté du FC Barcelone comme le rapporte la presse britannique. Et le vainqueur de la Ligue des champions pourrait y inclure Bradley Barcola. C’est en tout cas ce qu’imagine Keith Wyness, l’ancien directeur général d’Aston Villa et d’Everton.

Barcola dans le deal pour Rashford ?

Pour rappel, le FC Barcelone possède une option d’achat concernant Marcus Rashford. Mais les difficultés économiques traversées par le club catalan vont corser la chose. Le Paris Saint-Germain veut donc en profiter selon Team Talk. De son côté, Keith Wyness s’est exprimé sur la situation dans le podcast FI’s in-house. « Eh bien, la nouvelle et l'évolution intéressante de cette histoire est que le PSG prétend vouloir venir pour Rashford, et qu'il pourrait y avoir une sorte d'accord d'échange de joueurs avec Bradley Barcola, ce qui me semble logique pour United, » note-t-il avant de poursuivre.

« Il est évidemment beaucoup plus jeune, n'est-ce pas ? Il a environ 23 ans, je crois. Et s'ils obtenaient Rashford et un échange de joueurs, cela conviendrait mieux à United que de le laisser partir pour un montant assez faible, je pense, comme l'a fait Barcelone, qui s'élève à environ 30 millions si je me souviens bien, » explique l’ancien d’Everton. En délicatesse cette saison, Bradley Barcola subit quelques critiques du côté de la capitale. Mais il a aussi montré ce samedi contre Rennes qu'il avait encore des capacités à faire de grosses différences. L’ancien lyonnais sera-t-il poussé à changer d’air, réponse cet été.