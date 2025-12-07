ICONSPORT_278257_0853

PSG : Barcola contre Rashford, la masterclass de Man United

PSG07 déc. , 17:20
parNathan Hanini
3
Cette saison, Marcus Rashford vit une véritable renaissance du côté du FC Barcelone. L’Anglais a quitté en prêt Manchester United pour la Catalogne cet été. Le champion d’Espagne veut lever l’option d’achat, mais le Paris Saint-Germain pourrait jouer les trouble-fêtes. Le club de la capitale a des arguments, notamment avec Bradley Barcola.
Depuis quelques semaines, les rumeurs fleurissent autour d’une volonté du Paris Saint-Germain de signer Marcus Rashford cet été. Le club de la capitale suit de près la saison de l’Anglais du côté du FC Barcelone comme le rapporte la presse britannique. Et le vainqueur de la Ligue des champions pourrait y inclure Bradley Barcola. C’est en tout cas ce qu’imagine Keith Wyness, l’ancien directeur général d’Aston Villa et d’Everton.

Barcola dans le deal pour Rashford ?

Pour rappel, le FC Barcelone possède une option d’achat concernant Marcus Rashford. Mais les difficultés économiques traversées par le club catalan vont corser la chose. Le Paris Saint-Germain veut donc en profiter selon Team Talk. De son côté, Keith Wyness s’est exprimé sur la situation dans le podcast FI’s in-house. « Eh bien, la nouvelle et l'évolution intéressante de cette histoire est que le PSG prétend vouloir venir pour Rashford, et qu'il pourrait y avoir une sorte d'accord d'échange de joueurs avec Bradley Barcola, ce qui me semble logique pour United, » note-t-il avant de poursuivre.
« Il est évidemment beaucoup plus jeune, n'est-ce pas ? Il a environ 23 ans, je crois. Et s'ils obtenaient Rashford et un échange de joueurs, cela conviendrait mieux à United que de le laisser partir pour un montant assez faible, je pense, comme l'a fait Barcelone, qui s'élève à environ 30 millions si je me souviens bien, » explique l’ancien d’Everton. En délicatesse cette saison, Bradley Barcola subit quelques critiques du côté de la capitale. Mais il a aussi montré ce samedi contre Rennes qu'il avait encore des capacités à faire de grosses différences. L’ancien lyonnais sera-t-il poussé à changer d’air, réponse cet été. 
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #2
V
D
V
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs15
V
Victoire10
M
Match nul3
D
Défaite2
Buts Marqués32
Buts Encaissés12

Matchs Récents

Tout afficher
06 décembre 2025 à 21:05
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
5
0
Match terminé
RennesRennes
29 novembre 2025 à 17:00
Ligue 1
MonacoMonaco
1
0
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PORPOR Âge 21 Milieu
Matchs9
Buts5
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
B. Barcola
29.

B. Barcola

FRAFRA Âge 23 Attaquant
Matchs12
Buts5
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_279092_0447
FC Nantes

Luis Castro et le coup de la Ferrari, Nantes explose en vol

ICONSPORT_262406_0110
Equipe de France

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

ICONSPORT_275095_0100
OL

OL : Surprise, Malick Fofana annonce son futur club

ICONSPORT_279292_0140
OGC Nice

Nice envoyé brutalement en Ligue 2

Fil Info

18:40
Luis Castro et le coup de la Ferrari, Nantes explose en vol
18:20
La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais
18:00
OL : Surprise, Malick Fofana annonce son futur club
17:40
Nice envoyé brutalement en Ligue 2
17:00
Nantes : « L'effectif n’est pas au niveau », Acherchour a peur
16:52
L1 : Angers punit un Nice en perdition
16:30
TV : Smail Bouabdellah fan de l’OM, les fans du PSG dépriment
16:23
Le Havre - Paris FC : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Et après on nous sort que les français sont racistes...mais à çôté des argentins c'est dla pisse

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

La retraite est à 64 ans, ca va y a le temps

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Il a déjà signé au PSG il arrive le 1er janvier c'est officiel, il veux gagner beaucoup de titre,

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

"Et c'est comme ça qu'on passe certainement à côté d'un Platini ou d'un Messi" On est sur une série de 2 finales de coupes du monde d'affilées qui fait mieux au 21ème siècle ? Série en cours... alors Ok il y a le coté factuel mais on ne passe pas à coté d'un Platini c'est faux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading