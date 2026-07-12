OM : Fenerbahçe crie victoire pour Greenwood

OM : Fenerbahçe crie victoire pour Greenwood

OM12 juil. , 14:00
parClaude Dautel
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Les médias turcs sont de plus en plus convaincus que malgré la concurrence de l'Atlético de Madrid, Mason Greenwood va signer au Fenerbahçe. Au point même d'attendre l'annonce dans les prochaines heures du transfert de l'attaquant anglais de l'OM.
Il y a 24 heures, le quotidien sportif Fotomac affirmait que les dirigeants de Fenerbahçe mettaient tout en oeuvre pour que Mason Greenwood soit présenté ce dimanche ou lundi. Mais pour l'instant ni le club turc, ni l'Olympique de Marseille n'ont officialisé le transfert de l'attaquant anglais, formé à Manchester United. Mais c'est au tour de Fanatik de crier victoire et d'annoncer aux supporters du club stambouliote que Greenwood sera bien un joueur du Fenerbahçe la saison prochaine. « Le transfert de Mason Greenwood se termine bien ! Il signe à Fenerbahçe. Le club aurait trouvé un accord avec Marseille concernant le transfert de Mason Greenwood, un joueur qu'ils suivaient depuis longtemps. L'international anglais devrait arriver prochainement à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer son contrat », annonce le média spécialisé.

La Turquie n'a aucun doute sur la venue de Greenwood

De son côté, Samet Çayir, correspondant de Fanatik auprès du Fenerbahçe, affirme que l'accord tourne autour d'un transfert à 39,5 millions d'euros, plus de gros bonus. Une formule qui pourrait permettre à l'OM de ne pas reverser une trop grosse somme à Manchester United, comme cela avait été prévu lors du transfert de Mason Geenwood à Marseille il y a deux ans. De son côté, le joueur devrait toucher autour d'un million d'euros par mois, même si pour cela il devra être performant puisqu'une partie de son salaire sera liée à ses prestations avec le club turc, notamment en Championnat. A Istanbul, tout serait déjà prêt pour accueillir celui qui va laisser un énorme vide dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille.
Malgré toutes les polémiques autour de sa personne, Mason Greenwood va tout de même quitter l'OM avec à son compteur 48 buts et 17 passes décisives. Pour trouver un attaquant aussi efficace, Grégory Lorenzi va devoir réaliser des miracles, même si ce dernier n'a plus du tout les mêmes moyens financiers que ces prédécesseurs.
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Derniers commentaires

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passer de 2.5M net par mois à 10M net / mois... la tristesse a un prix !

Le résultat d’Argentine-Suisse invalidé, le règlement est clair

Argentine, Paraguay 2 pays d’Amérique du Sud qui sont clairement favorisés au dépend de pays européens... par la FIFA. Et en y réfléchissant bien la FIFA a aussi aidé les USA .... pays d'Amérique contre pays d’Europe???

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Préféré le fener que marseille ....incroyablement triste ....

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

et l'idiot recommence...tu avais disparu qd tu avais expliqué que c'etait impossible de performer à 39ans une fois que j'avais balancer une dizaine de grands champions qui ont performés à plus de 39ans... Djokovic a 39ans fait des matchs à haute intensité qui dure presque 5heures mdr Toi tu devrais doper ton cerveau ! t'es vraiment trop con ! Meme qd on démontre que tu racontes n'importe quoi, tu disparais, et tu viens rebalancer tes bétises comme si elle n'avait pas été démontée... Milla, modric, Hilton ca te parle pas inculte?

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

La VAR n'avait pas à intervenir dans la situation Embolo-Paredes. Elle l'a fait en dénaturant un cas d'utilisation nouveau, qui est l'erreur d'identification d'un joueur averti. Ce cas d'utilisation concerne une situation où l'arbitre a validé une faute, décidé de sanctionner celle ci d'un avertissement mais s'est trompé dans l'identité du joueur fautif. Il n'est pas fait pour réévaluer la réalité de la faute en question, sinon on doit - soit revoir toutes les fautes occasionnant des avertissements simples, et ce n'est pas tenable (jeu bcp trop ralenti) - soit assumer un régime d'exception (si la VAR a rapidement détecté un problème, ou si celui ci est dû spécifiquement à une simulation), ce qui est la porte ouverte à des choix arbitraires

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