Les médias turcs sont de plus en plus convaincus que malgré la concurrence de l'Atlético de Madrid, Mason Greenwood va signer au Fenerbahçe. Au point même d'attendre l'annonce dans les prochaines heures du transfert de l'attaquant anglais de l'OM.

Fotomac affirmait que l de crier victoire et d'annoncer aux supporters du club stambouliote que Greenwood sera bien un joueur du Fenerbahçe la saison prochaine. « Le transfert de Mason Greenwood se termine bien ! Il signe à Fenerbahçe. Le club aurait trouvé un accord avec Marseille concernant le transfert de Mason Greenwood, un joueur qu'ils suivaient depuis longtemps. L'international anglais devrait arriver prochainement à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer son contrat », annonce le média spécialisé. Il y a 24 heures, le quotidien sportifaffirmait que l es dirigeants de Fenerbahçe mettaient tout en oeuvre pour que Mason Greenwood soit présenté ce dimanche ou lundi. Mais pour l'instant ni le club turc, ni l'Olympique de Marseille n'ont officialisé le transfert de l'attaquant anglais, formé à Manchester United. Mais c'est au tour de Fanatik de crier victoire et d'annoncer aux supporters du club stambouliote que Greenwood sera bien un joueur du Fenerbahçe la saison prochaine. «», annonce le média spécialisé.

La Turquie n'a aucun doute sur la venue de Greenwood

De son côté, Samet Çayir, correspondant de Fanatik auprès du Fenerbahçe, affirme que l'accord tourne autour d'un transfert à 39,5 millions d'euros, plus de gros bonus. Une formule qui pourrait permettre à l'OM de ne pas reverser une trop grosse somme à Manchester United, comme cela avait été prévu lors du transfert de Mason Geenwood à Marseille il y a deux ans. De son côté, le joueur devrait toucher autour d'un million d'euros par mois, même si pour cela il devra être performant puisqu'une partie de son salaire sera liée à ses prestations avec le club turc, notamment en Championnat. A Istanbul, tout serait déjà prêt pour accueillir celui qui va laisser un énorme vide dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille.

Malgré toutes les polémiques autour de sa personne, Mason Greenwood va tout de même quitter l'OM avec à son compteur 48 buts et 17 passes décisives. Pour trouver un attaquant aussi efficace, Grégory Lorenzi va devoir réaliser des miracles, même si ce dernier n'a plus du tout les mêmes moyens financiers que ces prédécesseurs.