Pablo Barrios, l'autre coup de coeur du PSG en janvier

Il a été dit que dès que l'OM est venu pour le recruter, le joueur a fait son choix.
C'est bien uniquement si on finit 1er ou 2e pour obtenir l'avantage ultime sinon c'est vrai que ca peut faire perdre le rythme comme en plus on est sorti de la CDF.... Alors oui on vise des saisons allégées mais en l'état quand on vise tous les trophées on est obligé de faire tourner pour mettre tout l'effectif dans le rythme et la confiance car tout le monde aura un rôle à jouer. Là ça va être light du moins en février...ce sont les retours de blessure qui vont ramer pour revenir
Tiens encore un autre MDR
La venue de Dro ne change rien c'est un gosse de 18 ans à qui il manque encore trop de choses pour qu'il puisse déloger un gars de l'équipe A, racontez pas de bêtises.
C'est quoi le post de firstbl00d alors ??? Il sert a quoi concrètement ? A rien tout comme toi en fait. Le pire c'est que t'étais le premier a dire qu'on serait largué a mi saison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
