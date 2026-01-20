Pablo Barrios, l'autre coup de coeur du PSG en janvier

Le PSG a plusieurs noms en tête pour renforcer ses rangs l’été prochain. Le profil de Pablo Barrios a particulièrement tapé dans l’œil de Luis Enrique et de la direction francilienne.

À Paris, on souhaite désormais prendre son temps sur le marché des transferts. Cet hiver, le PSG ne prévoit pas de grandes manœuvres, mais la donne pourrait être très différente l’été prochain, notamment en fonction des résultats de cette seconde partie de saison. Au milieu de terrain, les champions d’Europe restent à l’affût de belles opportunités. Même si ce secteur de jeu compte déjà de très bons éléments, il mériterait d’être renforcé. Un profil attire particulièrement l’attention du côté de l’Atlético Madrid : Pablo Barrios.

Barrios, une nouvelle pépite au PSG ?

Selon les informations de Fichajes, le natif de Madrid pourrait bien envisager un départ l’été prochain au vu des formations intéressées. Le Paris Saint-Germain suit son profil de très près et réfléchit déjà à passer à l’action. Dans ce dossier, l’Atlético Madrid ne voudra pas se sentir lésé et ne négociera pas pour un montant inférieur à 100 millions d’euros. Une somme XXL qui devrait faire réfléchir un PSG désormais plus attentif à ses dépenses.

À noter qu’en plus du PSG, Manchester City est également sur les rangs pour recruter Pablo Barrios. L’Atlético Madrid se trouve partagé entre conserver sa pépite et profiter d’une très belle somme afin de pouvoir renforcer plusieurs postes l’été prochain. Âgé de 22 ans, Barrios n’est pas pressé de quitter les Colchoneros, où il bénéficie du plein soutien de Diego Simeone et d’un temps de jeu conséquent. En cas de signature au PSG, il changerait de cadre et devrait composer avec l’exigence de Luis Enrique, même si évoluer au quotidien sous Diego Simeone a de quoi forger le caractère.

Le PSG avance ses pions dans certains dossiers phares pour l'été prochain. Pablo Barrios sait que les champions d'Europe le surveillent de près. Et ça a de quoi donner de la confiance pour la suite de sa carrière, même s'il est encore très loin d'avoir quitté l'Atlético.