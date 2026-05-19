Premier League : Southampton viré des playoffs d’accession

Accusé d’avoir espionné plusieurs de ses adversaires cette saison dans les séances d’entrainement avant de les affronter, ce qui est interdit par le règlement, Southampton a reconnu ses torts. En conséquence, le club de la cote de la Manche a été exclu de sa place de finaliste des play-offs d’accession à la Premier League, et sera remplacé par Middlesbrough, qu’il vient d’affronter en demi-finale des play-offs. Boro jouera Hull City pour une place en Premier League le 23 mai à Wembley.

Southampton, qui va aussi avoir 4 points enlevés pour la saison prochaine, a annoncé son intention de faire appel. La réponse de cet appel sera prononcée ce mercredi.