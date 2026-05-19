Bordeaux : L'important c'est d'aimer les Girondins, Pascal Obispo dégoûté par Lopez

Après avoir manqué de peu la montée directe en Ligue 3, les Girondins de Bordeaux vont une nouvelle fois connaître un été mouvementé. En attendant, Pascal Obispo, au nom de plusieurs autres personnalités liées au club, demande le départ de Gérard Lopez.

Après le coup de sifflet final de la dernière journée à Avranches, les supporters des Girondins de Bordeaux ont vu rouge. La victoire de La Roche-sur-Yon dans le même temps a mis un terme à leurs espoirs de voir le club au scapulaire monter directement en Ligue 3. En attendant un concours de circonstances miraculeux qui pourrait permettre aux Marine et Blanc de grimper administrativement dans une troisième division new look, Gérard Lopez négocie activement la vente de la majorité de ses parts dans le club à Franck Tuil et son fonds d'investissement Sparta Capital Management.

Le cas échéant, l'actuel propriétaire des Girondins deviendrait minoritaire. Une nouvelle qui va ravir Pascal Obispo, fervent supporter du club au scapulaire, lequel demande avec force le départ de Lopez.

Pascal Obispo est remonté

« Mon père a joué aux Girondins. J'étais petit, dans le couloir, j'étais avec les anciens. J'ai rencontré les anciens. Je suis copain avec Giresse, Duga et tout ça. Je pense que pour faire un bon disque, il faut un bon casting. Quand tu commences avec un mauvais président, tu peux pas faire un bon truc. Il faut qu'il dégage (Gérard Lopez). Je suis pas le seul à le dire, y a Giresse, Duga et tout ça. Quand tu achètes une équipe, la première chose que tu dois faire, c'est aller voir tout le monde, tous les joueurs… Ça, il l'a pas fait. Quand on aime les Girondins de Bordeaux, on le prouve, et ce gars-là ne l'a pas prouvé. Il faut un président qui aime les Girondins ! », a lâché le célèbre chanteur français, qui pense comme une écrasante majorité des supporters à propos de Gérard Lopez…