15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg

Quatrième de Ligue 1, Lyon ne sait pas dans quelle coupe d'Europe il évoluera la saison prochaine. Toutefois, cela ne bloque pas les recruteurs lyonnais. Ils sont en passe de conclure un transfert très ambitieux en Autriche.

L' Olympique Lyonnais a t-il terminé à la pire place possible en vue du mercato estival ? Corrigés par Lens dimanche soir, les Gones ont raté le podium et devront disputer deux tours qualificatifs en Ligue des champions. Un parcours périlleux qui les laisse dans le flou total. Difficile d'anticiper une qualification en Ligue des champions mais il est peu séduisant de tout miser sur une arrivée en Ligue Europa. Dans ces conditions, beaucoup d'observateurs prédisaient un OL patient au début du mercato. Ce n'est finalement pas le cas.

Mads Bidstrup est très proche de l'OL

En effet, un premier gros transfert se prépare chez les Gones. Selon les informations du média autrichien SN Aktuell, Lyon est bien parti pour recruter le milieu danois Mads Bidstrup. Agé de 25 ans, il évolue au RB Salzbourg depuis 2023. S'il n'a pas encore eu la chance de jouer avec le Danemark en A, il compte 10 sélections avec l'équipe espoirs. Elément prometteur en milieu de terrain, Bidstrup ne sera pas un transfert low-cost pour l'OL.

En effet, sa valeur marchande est de 15 millions d'euros actuellement. Il faut dire qu'il est sous contrat jusqu'en 2029 avec Salzbourg. Un petit rabais pourrait être envisageable puisque le club de la filière Red Bull n'a fini qu'au troisième rang de son championnat national. Mais, cela reste malgré tout un pari audacieux des Lyonnais. Cette arrivée sera vite compensée par la vente de Tanner Tessmann dont le départ est annoncé dès le début de l'été.