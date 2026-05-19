15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg

Demande donc à Barcola ce qu'il en pense. ^^ Tu vois... je n'ai pas besoin de t'insulter... car toi même... tu es une insulte à l'intelligence.
Rowe et Rabiot ont beaucoup manqués à l'OM cette saison
Et bien parce que... c'est aussi que sa première saison avec l'OL. Quand tu arrives dans une équipe... ce n'est pas évident de réussir dès la première saison.
Barcola est le joueur qui a été le plus utilisé par L.E connard
Bé pr info, ça date de l'année dernière hein... 12,5 par an et obtient les 37.5m... Renseignez vous avant de dire n'importe quoi en fait.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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