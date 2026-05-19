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Mads Bidstrup

15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg

OL19 mai , 20:30
parMehdi Lunay
0
Quatrième de Ligue 1, Lyon ne sait pas dans quelle coupe d'Europe il évoluera la saison prochaine. Toutefois, cela ne bloque pas les recruteurs lyonnais. Ils sont en passe de conclure un transfert très ambitieux en Autriche.
L'Olympique Lyonnais a t-il terminé à la pire place possible en vue du mercato estival ? Corrigés par Lens dimanche soir, les Gones ont raté le podium et devront disputer deux tours qualificatifs en Ligue des champions. Un parcours périlleux qui les laisse dans le flou total. Difficile d'anticiper une qualification en Ligue des champions mais il est peu séduisant de tout miser sur une arrivée en Ligue Europa. Dans ces conditions, beaucoup d'observateurs prédisaient un OL patient au début du mercato. Ce n'est finalement pas le cas.

Mads Bidstrup est très proche de l'OL

En effet, un premier gros transfert se prépare chez les Gones. Selon les informations du média autrichien SN Aktuell, Lyon est bien parti pour recruter le milieu danois Mads Bidstrup. Agé de 25 ans, il évolue au RB Salzbourg depuis 2023. S'il n'a pas encore eu la chance de jouer avec le Danemark en A, il compte 10 sélections avec l'équipe espoirs. Elément prometteur en milieu de terrain, Bidstrup ne sera pas un transfert low-cost pour l'OL.
En effet, sa valeur marchande est de 15 millions d'euros actuellement. Il faut dire qu'il est sous contrat jusqu'en 2029 avec Salzbourg. Un petit rabais pourrait être envisageable puisque le club de la filière Red Bull n'a fini qu'au troisième rang de son championnat national. Mais, cela reste malgré tout un pari audacieux des Lyonnais. Cette arrivée sera vite compensée par la vente de Tanner Tessmann dont le départ est annoncé dès le début de l'été.
M. Bidstrup

M. Bidstrup

DenmarkDanemark Âge 25 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Admiral Bundesliga

2025/2026
Matchs25
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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