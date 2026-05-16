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Le PSG propose un échange fou au Barça

PSG16 mai , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain pourrait frapper fort sur le marché des transferts dans les prochains mois. Fermín López intéresse fortement Luis Enrique et les dirigeants parisiens.
Le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre sa politique de stabilité. Mais Luis Enrique ne dirait pas non à la possibilité de réaliser un ou deux coups importants lors des prochaines fenêtres de mercato. L’entraîneur espagnol a plusieurs idées en tête pour renforcer son effectif. Comme souvent ces dernières saisons, le PSG garde un œil attentif sur le FC Barcelone. Un profil retient particulièrement l’attention : Fermín López. Le milieu espagnol est considéré comme un élément important du projet catalan, mais la situation pourrait évoluer si une offre conséquente arrivait sur la table.

Le PSG prêt à faire une folie ?

Selon les informations de El Nacional, le PSG est en effet déterminé à tenter sa chance pour s’attacher les services de Fermín López. Afin de maximiser ses chances, le club parisien serait même prêt à inclure Bradley Barcola et Lucas Hernández dans une éventuelle opération. Cependant, ce scénario reste très improbable à ce stade. Hansi Flick apprécie énormément son joueur, et le Barça n’aurait aucune intention d’ouvrir la porte à un départ pour le moment.
Cela dit, le PSG a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait renverser des situations grâce à sa puissance financière. Luis Enrique serait prêt à patienter pour Fermín López et pourrait revenir à la charge lors des prochaines saisons si l’occasion se présente. Pour recruter, Paris devra aussi dégraisser son effectif, et plusieurs départs sont attendus cet été. Si le club de la capitale venait à remporter une nouvelle Ligue des champions, son attractivité ne ferait que croître.

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Fermín López reste très attaché à son aventure au Barça, mais il pourrait reconsidérer son avenir si le club catalan ne parvient pas à dominer durablement l’Europe. Et dans ce contexte, le PSG est en embuscade…
A noter que Manchester United et Chelsea sont également intéressés par Fermin Lopez.
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Pourquoi tu me suis toi ? T'es amoureux où bien ? Commente l'article en question sérieux tu est ridicule

Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas

Comme toi sur chaque article de Lyon 🤫

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Ça étonne personne mon pauvre gars! Ils ont une finale à remporter avec un trophée à la clé mais toi comme c’est Lyon alors c’est un arrangement

Textor l'a ruiné, Botafogo placé en redressement judiciaire

Je supposais que tu étais supporter lyonnais

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Désolé n'ai pas vu manque aussi O. Édouard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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