Le PSG propose un échange fou au Barça

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper fort sur le marché des transferts dans les prochains mois. Fermín López intéresse fortement Luis Enrique et les dirigeants parisiens.

Le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre sa politique de stabilité. Mais Luis Enrique ne dirait pas non à la possibilité de réaliser un ou deux coups importants lors des prochaines fenêtres de mercato . L’entraîneur espagnol a plusieurs idées en tête pour renforcer son effectif. Comme souvent ces dernières saisons, le PSG garde un œil attentif sur le FC Barcelone. Un profil retient particulièrement l’attention : Fermín López. Le milieu espagnol est considéré comme un élément important du projet catalan, mais la situation pourrait évoluer si une offre conséquente arrivait sur la table.

Le PSG prêt à faire une folie ?

Selon les informations de El Nacional, le PSG est en effet déterminé à tenter sa chance pour s’attacher les services de Fermín López. Afin de maximiser ses chances, le club parisien serait même prêt à inclure Bradley Barcola et Lucas Hernández dans une éventuelle opération. Cependant, ce scénario reste très improbable à ce stade. Hansi Flick apprécie énormément son joueur, et le Barça n’aurait aucune intention d’ouvrir la porte à un départ pour le moment.

Cela dit, le PSG a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait renverser des situations grâce à sa puissance financière. Luis Enrique serait prêt à patienter pour Fermín López et pourrait revenir à la charge lors des prochaines saisons si l’occasion se présente. Pour recruter, Paris devra aussi dégraisser son effectif, et plusieurs départs sont attendus cet été. Si le club de la capitale venait à remporter une nouvelle Ligue des champions, son attractivité ne ferait que croître.

Fermín López reste très attaché à son aventure au Barça, mais il pourrait reconsidérer son avenir si le club catalan ne parvient pas à dominer durablement l’Europe. Et dans ce contexte, le PSG est en embuscade…

A noter que Manchester United et Chelsea sont également intéressés par Fermin Lopez.