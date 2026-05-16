De Zerbi menace le PSG dans un dossier à 45 ME

Le Paris Saint-Germain veut apporter quelques retouches à son effectif cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale est un admirateur de longue date de Maghnes Akliouche, même si le talent de l’AS Monaco pourrait finalement s’envoler vers… l’Angleterre.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa fin de saison et sa finale de Ligue des champions à venir contre Arsenal. Ensuite viendra le moment de faire le point. Luis Enrique souhaite le renfort de quelques joueurs seulement cet été. L’objectif n’est, une nouvelle fois, pas de bouleverser un effectif qui fonctionne très bien.

En attaque, le PSG a déjà plusieurs noms en tête. Depuis plusieurs semaines, un profil revient avec insistance : celui de Maghnes Akliouche. Si Monaco bloquait par le passé son départ, ce ne sera plus forcément le cas dans les prochaines semaines. Et le PSG aurait intérêt à accélérer dans ce dossier.

Akliouche aura l'embarras du choix cet été

Selon les dernières informations de Football Insider 247, Tottenham Hotspur est en effet plus que jamais dans la course pour recruter Akliouche. Les Spurs veulent assurer leur place en Premier League, mais si cet objectif est rempli, ils passeront à l’offensive pour le crack français. Monaco pourrait laisser partir sa pépite contre un chèque d’environ 50 millions d’euros, une somme largement à la portée de Tottenham. Roberto De Zerbi apprécie fortement le profil de Maghnes Akliouche, qui pourrait devenir l’un des visages du nouveau projet du club londonien.

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Outre Tottenham, Manchester United est également intéressé en Premier League. Les Red Devils disposent d’un argument de poids : une participation à la prochaine Ligue des champions. Enfin, le PSG reste dans le coup pour récupérer Akliouche, qui aura aussi à coeur de se montrer à la Coupe du monde. Pour cela, des départs seront nécessaires, notamment celui de Lee Kang-in. L’Atlético de Madrid est d’ailleurs intéressé pour s’attacher les services du Sud-Coréen. Affaire à suivre…