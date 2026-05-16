L’ASSE est dans le flou, la Ligue 1 est trop folle

Qualifiée pour les barrages d’accession à l’élite, l’AS Saint-Etienne n’attend pas seulement l’identité de son futur adversaire. Avant la dernière journée de Ligue 1, les Verts ne connaissent pas non plus les dates de la confrontation à venir.

On va désormais récupérer avant de savoir quel adversaire l’on aura, confiait l’entraîneur stéphanois vendredi soir. On prendra ce qui se présentera, mais ce qui est sûr, c’est que ce sera une équipe de Ligue 1 avec beaucoup de qualité. » Le chemin est encore long pour l’AS Saint-Etienne . Vainqueurs du play-off contre Rodez (0-0, 7-6 tab) au bout du suspense, les hommes de Philippe Montanier attendent maintenant le futur 16e de Ligue 1 pour une confrontation aller-retour. «, confiait l’entraîneur stéphanois vendredi soir.

Son identité ne sera pas connue avant la fin du multiplex dimanche soir. Un rendez-vous qui n’a pourtant pas l’air de passionner Brice Maubleu. « Devant ma télé dimanche ? Je ne sais pas, a répondu le gardien héroïque dans la séance de tirs au but. Je vais peut-être penser à autre chose avant d'attaquer ce match de barrage. » Le portier numéro 2 sait pourtant que le programme de son équipe dépendra du dénouement de cette dernière journée de Ligue 1.

Nice peut tout changer

Trois formations, à savoir Nice, Auxerre et Le Havre, peuvent encore finir 16es. Et si le Gym garde la place de barragiste, la Ligue de Football Professionnel sera contrainte de modifier les dates des barrages. Pour le moment, le match aller est prévu le 21 mai, tandis que le retour est programmé le 24 mai. Sauf que les Aiglons vont disputer la finale de la Coupe de France contre Lens le 22 mai. Une « qualification » niçoise pour les barrages obligerait l’instance à reporter la double confrontation à la semaine suivante, plus précisément au mardi 26 mai et au vendredi 29 mai. De quoi ajouter une dose d’incertitude dans la préparation de l’AS Saint-Etienne.