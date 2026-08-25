PSG : L'offre ridicule de Liverpool qui scandalise le Qatar

Le dossier Bradley Barcola est bien parti pour s’éterniser jusqu’aux dernières heures du mercato, tant Liverpool semble réticent à l’idée de casser sa tirelire pour s’offrir l’ailier français du PSG.

Malgré un accord trouvé il y a plusieurs semaines entre le joueur et le club anglais, le dossier Bradley Barcola continue de traîner en longueur . A huit jours de la fin du mercato, impossible de savoir avec certitude si l’international français de 24 ans signera à Liverpool. Dans son édition du jour, L’Equipe confiait que le Paris Saint-Germain se montrait intransigeant dans ce dossier, avec une volonté ferme et assumée de ne pas descendre sous la barre des 140 millions d’euros. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à une telle offre de la part du club de la Mersey.

Liverpool a proposé moins de 115 ME pour Barcola

Et pour cause, Sacha Tavolieri explique de son côté sur X que pour l’heure, les propositions anglaises n’ont même pas atteint 115 millions d’euros. De quoi faire soupirer la direction du PSG, qui commence à s’impatienter face à la lenteur des négociations avec le pensionnaire d’Anfield. « Liverpool FC et Paris Saint-Germain continuent de discuter d'un accord pour Bradley Barcola. Bien que des offres aient déjà été déposées sur la table, aucune n'a encore atteint la barre des 115 M€. Barcola pousse pour partir et veut rejoindre le LFC, avec qui il a un accord personnel. Plus de détails bientôt » a publié le journaliste de Sky Sports.

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Des informations qui confirment une tendance nette : Liverpool est très réticent à l’idée de casser sa tirelire pour Bradley Barcola et continue de jouer la montre dans l’espoir d’obtenir le transfert de l’international français à un prix plus raisonnable. Le PSG de son côté prend l’exemple des transferts faramineux d’Eliott Anderson ou encore de Morgan Rogers à Manchester City et à Chelsea pour justifier ses importantes demandes concernant l’indemnité du transfert de Bradley Barcola. En attendant, le sablier continue de s’écouler et à huit jours de la fin du mercato, l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais est toujours un joueur du PSG, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2028 et un refus catégorique du joueur de prolonger.